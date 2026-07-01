Más de 500 actividades gratuitas en la próxima Feria del Libro

Este martes concluyó formalmente el período de inscripción de propuestas para la Feria del Libro 2026, la cual se desarrollará del 30 de julio al 9 de agosto.

Organizada por el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, la XIII Feria Internacional del Libro contará con más de 500 propuestas gratuitas distribuidas en distintos espacios del casco céntrico de la ciudad.

Reconocida como uno de los eventos culturales más importantes de la Patagonia, la Feria convoca cada año a miles de vecinos y visitantes en torno a la lectura, el libro y la producción editorial regional.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, se refirió al cese de inscripciones y a la importancia de este evento en la ciudad, al indicar que “cerrar las inscripciones con más de 500 actividades confirmadas es una muestra del crecimiento sostenido que viene teniendo la Feria del Libro en Comodoro Rivadavia. Esto no sería posible sin el compromiso de las instituciones, los artistas, los escritores y los vecinos que año a año se suman a esta propuesta”.

Asimismo, destacó el alcance regional del evento, “uno de los más importantes de la Patagonia, que durante 11 días convierte el centro de la ciudad en un gran espacio de encuentro cultural, con entrada libre y gratuita en todas sus sedes para que cada familia pueda participar”.

Además, la funcionaria remarcó “el fomento de la industria cultural y el turismo que la Feria promueve, captando nuevos lectores e impulsando la cadena completa del libro, posicionándose a nivel nacional e internacional con la participación de diferentes localidades como Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Río Gallegos, Caleta Olivia, El Bolsón, Neuquén, Lago Puelo, Sarmiento, Rada Tilly, Río Senguer, Puerto Madryn y Trelew, entre otras”.

Por último, la funcionaria remarcó el sentido del lema elegido para esta edición. “Elegimos 'Más libros, más libres' porque creemos profundamente que el acceso a la cultura y a la lectura es una herramienta de libertad. Y en este 2026 queremos que la Feria sea también un espacio de Memoria, Verdad y Justicia, valores que como sociedad no podemos dejar de sostener”.

Tras el cierre de inscripciones, el relevamiento preliminar arroja una programación robusta y diversa: se registraron más de 500 actividades pensadas todas para llegar a distintos públicos, de las cuales 385 corresponden a capacitaciones, talleres y seminarios, y 185 títulos únicos.

ONCE SEDES CON VARIEDAD DE PROPUESTAS

Las actividades se desarrollarán en once sedes de la ciudad, entre las que se destacan el Centro Cultural, Museo Ferroportuario, Asociación Italiana, Asociación Portuguesa, CIP, CEPTur, Teatro María Auxiliadora, Teatro Español, Hotel Lucania, Hotel Austral y el Domo.

La grilla de actividades abarcará diferentes formatos culturales, entre ellas 128 espectáculos; 125 charlas, capacitaciones y talleres; 28 presentaciones de libro; y 11 muestras, proyecciones y visitas. La programación fue pensada con una fuerte impronta familiar e inclusiva: 152 actividades están dirigidas a todo público, 20 son de carácter restringido y más de 15 están orientadas a docentes y profesionales.

Entre los autores nacionales, se presentarán Carina V. Kaplan, María O’Donnell, Claudina Kutnowski, Felipe Pigna, Nicolás Francis, Gustavo Grabia, Reynaldo Sietecase, Martín Sivak, Tute, Martin Rodríguez, Ximena Sáenz, Dolores Reyes, Gloria V. Casañas, Facundo Pastor, Pedro Rosemblat, Chanti, Santiago Speranza, Martín Kohan, Facundo Pereyra, Leo Piccioli, Agustina Lynch, Candela Cerrane y Pablo Nigro.

Como en cada edición, los espectáculos también tendrán su espacio, con la presentación de Carmen Barbieri; Seminario de Actuación y Unipersonal “Las de siempre”, con Emilia Mazer; Noche de Payadores, con Nicolas Membriani, Carlos Marchesini e Iván Huenchuman; Noche Retro Party: Jazzy Mel y Machito Ponce; Tributo a Viejas Locas – Intoxicados; Esteban Agatiello, con el seminario “Ley de música”; Dúo 440; Sergio Feferovich; Agus Volta Trío; Clínica y show de Replik “Proyecto Manucho”; el espectáculo infantil “El viaje”, a cargo de Aguafiestas; y Los Cantores de Quilla Huasi y Carafea. Además, habrá más de 70 presentaciones a cargo de artistas locales.

Con el lema "Más libros, más libres", bajo el eje de Memoria, Verdad y Justicia, la XIII Feria Internacional del Libro se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes de la región, reafirmando el compromiso de la ciudad con la lectura, el pensamiento crítico y la construcción colectiva de la memoria histórica.

Desde la Secretaría de Cultura se trabaja en la confirmación final de la grilla de horarios y en la difusión del cronograma completo, que será dado a conocer próximamente a través de los canales oficiales del Municipio.