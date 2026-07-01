El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía en la intersección de Bouchardo y Alem. Los controles de alcoholemia dieron resultado negativo y solo se registraron daños materiales.

Choque entre una camioneta y un camión de Bomberos

Una camioneta Ford F-150 y un camión de la Asociación de Bomberos Voluntarios protagonizaron este miércoles, cerca de las 11:55, un choque en la esquina de Bouchardo y Alem, en Comodoro Rivadavia.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que ninguno de los ocupantes había sufrido lesiones, por lo que se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, se verificó la documentación de ambos vehículos y se confirmó que se encontraba en regla. Asimismo, personal de Tránsito realizó los test de alcoholemia a los conductores, que arrojaron un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos.

El hecho dejó únicamente daños materiales y las actuaciones quedaron a cargo de la autoridad competente.