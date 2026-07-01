La escarcha provocó dos siniestros viales a la altura de El Tordillo

Una camioneta volcó y, minutos más tarde, se produjo un choque por alcance en el mismo sector debido a las condiciones de la calzada. Ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

Dos incidentes viales se registraron durante la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 26, a la altura del yacimiento El Tordillo. El primero fue el vuelco de una camioneta y, pocos minutos después, un choque por alcance en el mismo sector, donde la presencia de escarcha sobre la calzada complicó la circulación. En ambos casos no hubo personas heridas.

El primer hecho fue informado a la dependencia policial de Rada Tilly minutos antes de las 8 de la mañana. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Toyota Hilux se encontraba volcada sobre su techo en la banquina sur de la ruta.

El vehículo era ocupado por Rogelio Gabriel Córdoba y Antonio Alfredo Martín Mercado, quienes fueron asistidos de manera preventiva por personal médico. Tras ser examinados, se confirmó que ambos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones de gravedad.

Mientras se desarrollaban las tareas en el lugar, se produjo un segundo incidente vial. Otra camioneta Toyota Hilux impactó desde atrás a una Hilux que circulaba en el mismo sentido de circulación, de este a oeste, aparentemente como consecuencia de la escarcha acumulada sobre la cinta asfáltica.

La Policía informó que todos los conductores involucrados contaban con la documentación obligatoria en regla y confirmó que ninguno de los dos hechos dejó personas lesionadas.

En tanto, la camioneta que protagonizó el vuelco permaneció en el lugar a la espera de maquinaria pesada de la empresa para concretar su retiro de la banquina.