Un motociclista herido tras chocar con un automóvil en Km. 8

El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en Los Arrayanes y Luis Guillén. El conductor de la motocicleta fue trasladado al Hospital Alvear con una lesión en una de sus piernas.

Un motociclista resultó herido este lunes por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en Km. 8.

El siniestro se registró alrededor de las 16:10 en la intersección de las calles Los Arrayanes y Luis Guillén donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Corven de 150 centímetros cúbicos y un Volkswagen Gol Trend.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró al conductor del rodado menor consciente, aunque con intensos dolores en su pierna izquierda. Debido a las lesiones, se solicitó la presencia de una ambulancia que lo trasladó al Hospital Alvear para recibir atención médica.

Por su parte, la conductora del automóvil fue sometida al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con una graduación de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Criminalística y el servicio de emergencias médicas. Además, se convocó a una grúa para retirar los vehículos involucrados, mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer la mecánica y las causas del accidente.