El sospechoso fue sorprendido por personal policial luego de que el sereno de una empresa alertara sobre un intruso.

Detuvieron a un hombre cuando salía de una empresa en barrio Industrial

Un hombre de 41 años fue detenido este domingo por la tarde luego de ser sorprendido saliendo del predio de una empresa ubicada en el barrio Industrial.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30, cuando el sereno de una firma de la zona dio aviso a la Policía tras observar a un individuo saltar el cerco perimetral de una empresa lindera.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera constataron la presencia del sospechoso, quien salía del interior del predio de la empresa Cazalla y trepaba el muro para abandonar el lugar.

Los uniformados lograron interceptarlo de inmediato. Posteriormente, el propietario de la empresa manifestó que no conocía al sujeto y adelantó que radicaría la correspondiente denuncia.

El detenido, identificado por la Policía como Víctor Florentino Ch., de 41 años, fue trasladado a la dependencia policial de la avenida Yrigoyen, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.