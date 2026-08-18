Hurtó ropa en comercio céntrico y terminó preso

El sospechoso fue interceptado por la Policía a pocas cuadras del comercio donde habría sustraído prendas.

Un hombre fue detenido este lunes por la tarde en el centro de Comodoro Rivadavia, luego de ser señalado como el presunto autor de un hurto cometido en un comercio de calle Belgrano. El rápido accionar policial permitió interceptarlo cuando intentaba desprenderse de la mercadería sustraída arrojándola en un contenedor de basura.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:10, cuando la propietaria del local, una joven de 28 años, solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría Seccional Primera tras constatar que un hombre había sustraído distintos elementos del interior del comercio.

Con las características aportadas por la damnificada, los agentes iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Belgrano y San Martín. Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó dentro de un contenedor de residuos el botín que llevaba consigo: 13 remeras y un acolchado.

Los efectivos procedieron a su aprehensión y al secuestro de la mercadería, que posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

A pocos metros del lugar también fue demorado un hombre de 41 años, señalado por la comerciante como acompañante del sospechoso. Si bien los policías descartaron inicialmente su participación en el hurto, el individuo adoptó una actitud agresiva, insultó a los agentes y los habría incitado a pelear. Por este motivo, quedó alojado en la dependencia policial por una infracción contravencional.

Por disposición de las autoridades judiciales y de la Fiscalía de turno, el presunto autor del hurto permanecería detenido en la comisaría hasta la realización de la audiencia de control de detención.