La víctima fatal del incendio trabajaba en la Universidad

La víctima fue identificada como Rosa del Valle Rasgido. En el incendio de su vivienda también fallecieron varias de sus mascotas.

Una mujer murió este lunes por la mañana durante un incendio registrado en una vivienda del barrio Laprida. Horas después del siniestro, la víctima fue identificada como Rosa del Valle Rasgido, una vecina que residía en un inmueble ubicado sobre calle Paysandú, sin numeración.

El alerta se registró alrededor de las 6:55, cuando la guardia de la Comisaría de Laprida recibió el aviso por un incendio en el sector. Al llegar, los efectivos constataron que las llamas habían afectado parte de la vivienda y solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios.

Una dotación de la Unidad 45 del Destacamento Laprida trabajó para controlar y extinguir el fuego. Una vez sofocado, los rescatistas ingresaron al inmueble para realizar una inspección y fue entonces cuando encontraron el cuerpo sin vida de Rasgido.

En el interior de la vivienda también fueron halladas varias de las mascotas de la mujer, que murieron como consecuencia del incendio y la inhalación de humo. Uno de sus perros logró sobrevivir al encontrarse en el exterior de la casa cuando se desató el siniestro.

Tras el hallazgo, personal de la Comisaría de Laprida y de Policía Científica acordonó el lugar para preservar la escena y avanzar con las pericias.

La noticia generó muestras de pesar en la comunidad. La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (APUNP) expresó sus condolencias a través de las redes sociales, ya que Rasgido era trabajadora nodocente de la institución.