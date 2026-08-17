Comodoro evocó la figura y legado de San Martín

En la Plaza San Martín, el intendente Othar Macharashvili presidió este lunes el acto conmemorativo por el 176° aniversario del fallecimiento del padre de la Patria. En la ceremonia de homenaje a José de San Martín, se puso en valor el legado de quien fuera uno de los principales protagonistas de la independencia de la Argentina y de América, destacando su liderazgo y la defensa de la libertad de los pueblos.

Asimismo, participaron los secretarios de Gobierno Modernización y Trasparencia, Jordana Mrla; de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez; de Servicios Públicos y Control de Concesión, Cintia Juárez; y de Cultura, Liliana Peralta; además de los subsecretarios de Obras Públicas, Clarisa Méndez; de Salud, Gabriela Moreno y de Vialidad Urbanoa Walter Navarro; el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; concejales; integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de guerra; referentes de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Comodoro Rivadavia; representantes de la comunidad chilena y público en general.

Durante el acto, se realizó la presentación de efectivos al comandante de la IX Brigada Mecanizada, Pablo Giordano, prosiguiendo con el arrío de la Bandera Nacional a media asta, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nacional N.° 1021/1988, que dispone esta medida cada 17 de agosto en conmemoración del fallecimiento del general San Martín.

Seguidamente, se realizó una invocación religiosa, a cargo del capellán de la Guarnición Aérea de Comodoro Rivadavia, Guillermo García, y se compartieron palabras alusivas a la fecha a cargo del presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Comodoro Rivadavia, Luis Agüero, quien destacó el papel fundamental de San Martín como el Libertador de América.

“La grandeza del prócer no solo radicó en sus victorias militares, sino en su humildad, su renuncia al poder personal y su visión de una nación unida y educada”, indicó.

“A través de esta semblanza, invito a la sociedad actual a adoptar los valores éticos de San Martín para superar las crisis contemporáneas mediante el esfuerzo colectivo”, enfatizó Agüero y resaltó que “la verdadera libertad se construye diariamente con acciones honestas y un compromiso inquebrantable con el bienestar de la patria para forjar un futuro mejor para todos los argentinos”.

Como parte de las actividades, el Municipio entregó banderas argentinas a las escuelas 172, “Patagonia Central”; 731, “Gran Malvina”; y la 737, “Soldado Mario Almonacid”.