Cerró una textil y despidió a los últimos 40 trabajadores que le quedaban

La empresa de Antonio Trinca, Alter SAIC, fue fundada en 1970. Se especializaba en tejidos de puntos que vendía a grandes marcas. Las razones: sus ventas cayeron al igual que sus trabajos a fason en la tintorería.

En la ciudad de Berazategui cerró una empresa textil con 56 años de historia. Proveedora de grandes marcas, se especializaba en tejeduría y tintorería industrial y vendía tejidos de punto y telas para trajes de baño, indumentaria deportiva, lencería, corsetería, deco y marroquinería. La textil Alter SAIC tenía 103 operarios y empezó un fuerte ajuste con despidos, a los que nunca les pagó la indemnización.

Antonio Trinca es el dueño de la empresa y quien aseguró en los telegramas de despidos que durante los últimos 12 meses tuvo una caída constante en las ventas del 68%. Alter SAIC atribuyó su crisis a la apertura de las importaciones, la caída del consumo, el aumento en los costos operativos y las dificultades para conseguir financiamiento.

Por todos estos motivos, el 16 de septiembre Trinca reunió a sus empleados y les comunicó que estaban todos despedidos. Juan Benítez, uno de los trabajadores despedidos con 16 años en la textil contó a Mundo Gremial: "Los problemas comenzaron a profundizarse en diciembre de 2025, cuando la empresa comenzó con las suspensiones que continuaron hasta mediados de julio de este año. Luego presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis pero no fue aprobado por falta de documentación. El 24 de julio echaron a casi 30 compañeros, alegando el artículo 247. No les pagaron la indemnización. La fábrica siguió trabajando igual, nos dijeron que era una reducción de personal que debían hacer sí o sí. El 16 de este mes bajó el dueño y dijo que no podía seguir más, que hasta acá había llegado...Nos explicó que había solicitado la convocatoria de acreedores. Eramos casi 40 compañeros y a todos nos dieron la copia del telegrama".

El dueño les advirtió que si querían cobrar debían iniciar acciones legales y esperar una eventual venta del predio para intentar tener las indemnizaciones. Antonio Trinca definió la situación de la textil como de "insolvencia operativa" en los telegramas de despidos.

Mundo gremial publicó que la venta promedio de telas de producción propia de la textil cayó un 42%, pasó de 37.516 a 21.242 kilos entre 2025 y abril de 2026. En la tíntorería a fason, los kilos procesados descendieron de 27.419 a 8.625, lo que representó una contracción del 68%.

La Asociación Obrera Textil (AOT) Delegación Sud emitió un comunicado y señaló: "Repudiamos el accionar malicioso y traicionero de la empresa Alter SAIC, puntualmente de Antonio Trinca, dueño de la firma. Después de presentar el concurso preventivo presionó a los compañeros para que cargaran los camiones con los cuales estaba haciendo el vaciamiento de la empresa, bajo la excusa de vender esa mercadería para poder pagar otra quincena".

Desde la Agrupación textil Andrés Framini señalaron: "Lamentablemente pasamos a engrosar la nefasta estadística de despidos del sector manufacturero y de la actividad textil en particular. Es una industria que a Javier Milei le importa muy poco, como si los hijos de los trabajadores textiles no tuvieran los mismos derechos que los hijos de quienes trabajan en la timba financiera, que son los únicos ganadores de este modelo económico".

Mientras tanto 40 trabajadores despedidos esperan el pago de su indemnización y se suman a los 25 anteriores que tampoco cobraron nada de Alter SAIC. Los trabajadores aseguran que continuarán con las protestas hasta cobrar lo adeudado, sueldos, aguinaldos e indemnizaciones.