La Justicia volvió a intimar al Gobierno por el financiamiento universitario

El juez Martín Cormick le dio cinco días al Estado nacional para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. En paralelo, docentes y no docentes iniciaron un paro de 72 horas.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El juez Martín Cormick estableció un plazo de cinco días para que el Estado avance con la medida cautelar que dispone la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles, bajo apercibimiento de multas.

La resolución fue firmada este miércoles y se vincula con la medida cautelar dictada por Cormick el 23 de diciembre del año pasado. Esa decisión fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y posteriormente ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio.

En relación con los salarios, el magistrado señaló que fueron documentadas las convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago. Sin embargo, consideró que no quedó respaldado de la misma manera el cálculo aplicado para los aumentos y las actualizaciones salariales durante el período contemplado por la ley.

Sobre las becas estudiantiles, Cormick señaló que el propio Estado reconoció haber abordado la cuestión únicamente en relación con una de ellas. Según la presentación oficial citada en la resolución, el Gobierno considera que la Beca Manuel Belgrano es la única alcanzada por la Ley N° 27.795, mientras que excluye de ese marco a las becas Progresar, las destinadas a estudiantes de enfermería y otras mencionadas en la norma.

El nuevo plazo judicial se produce luego de una primera intimación realizada por Cormick el 22 de septiembre. En esa oportunidad, también había otorgado cinco días al Gobierno para cumplir con la legislación. El Estado presentó un pedido de revocatoria contra aquella decisión, que fue rechazado este miércoles.

PARO DE 72 HORAS

En paralelo a la resolución judicial, el personal docente y no docente de las universidades públicas comenzó este miércoles un paro de 72 horas. La medida reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%.

La medida fue votada por CONADU y CONADU Histórica y se suma a los distintos planes de lucha impulsados por organizaciones del sector universitario. Entre ellas se encuentran FATUM, ADUBA, APUBA, Feduba y UTE, con distintas modalidades de paro y acciones en las sedes universitarias.

Este jueves también está previsto un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina como acción de visibilidad. Además, se organizan una radio abierta y actividades participativas destinadas a quienes quieran acercarse.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a fines del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional presentó acciones de amparo frente a la falta de aplicación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, que sostiene el argumento de la falta de fondos.

Las medidas de fuerza de esta semana anteceden a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.