Un muerto y dos heridos graves tras un vuelco en avenida Ducós

El siniestro vial ocurrió pasadas las 23 de este martes en el sector costero de Comodoro Rivadavia.

Un fatal siniestro vial se registró pasadas las 23 de este martes sobre la avenida Ducós, en el sector costero de Comodoro Rivadavia. Como consecuencia del vuelco de un vehículo, una persona perdió la vida y otras dos resultaron con lesiones de consideración.

Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado y protagonizó un vuelco de extrema gravedad, que dejó el vehículo con importantes daños materiales.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Tránsito, que trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas, resguardar la escena y ordenar la circulación.

En tanto, las dos personas heridas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Regional para recibir atención médica. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre la evolución de su estado de salud.

Personal de Policía Científica intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.