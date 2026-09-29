Choque en avenida Chile dejó una infracción por falta de licencia

El accidente ocurrió este martes por la mañana en el cruce con Ramón Reina. Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia y recibieron asistencia médica preventiva.

Un Renault Clio y un Chevrolet Cruze chocaron este martes por la mañana en la intersección de avenida Chile y Ramón Reina. El hecho ocurrió alrededor de las 10 y motivó la intervención de personal de la Seccional Quinta.

Tras el impacto, se solicitó la presencia de personal médico para evaluar preventivamente a los ocupantes de los vehículos. No se informaron personas lesionadas ni traslados al hospital.

También intervino personal de Tránsito, que realizó los controles de alcoholemia a ambos conductores. Los resultados fueron de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre en los dos casos.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que el conductor del Chevrolet Cruze circulaba sin licencia de conducir, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.

Los vehículos quedaron a disposición de sus propietarios para ser retirados mediante grúas particulares, ya que permanecieron ubicados de manera que no interrumpían la circulación.