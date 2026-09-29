El fenómeno ya está instalado y los organismos internacionales prevén que gane fuerza hacia fin de año. En Argentina, el escenario aumenta la probabilidad de lluvias superiores a lo normal en varias regiones, con especial atención sobre el Litoral y sectores de la Patagonia.

El Niño se intensifica y anticipan una primavera con más lluvias y riesgo de inundaciones

El fenómeno de El Niño volverá a tener un fuerte impacto durante la primavera y podría alcanzar una intensidad muy alta hacia finales de 2026. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el episodio está plenamente establecido y estima una probabilidad cercana al 100% de que continúe, al menos, hasta febrero de 202

El escenario implica cambios importantes en los patrones de lluvias y temperaturas, aunque sus efectos no serán iguales en todas las regiones. En Argentina, una de las principales preocupaciones está puesta en el incremento de las precipitaciones y el consecuente riesgo de crecidas de ríos, anegamientos e inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional también confirmó que el país atraviesa una fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y que los modelos otorgan un 100% de probabilidad de que esta condición continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

El pronóstico climático trimestral del SMN anticipa una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores normales en diferentes sectores del país durante la primavera. Entre las zonas señaladas aparecen el norte del Litoral, áreas de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste de la Patagonia. Government of San Martín

También se proyectan lluvias entre normales y superiores a las habituales en otras regiones, mientras que algunos sectores del noroeste y sudoeste patagónico podrían presentar condiciones diferentes.

La climatóloga Matilde Rusticucci explicó que una primavera bajo los efectos de El Niño puede favorecer períodos de precipitaciones más frecuentes e intensas, especialmente cuando el suelo ya se encuentra saturado o los cursos de agua reciben aportes importantes desde otras regiones.

Uno de los puntos de mayor atención será el Litoral, debido a que las lluvias abundantes previstas para el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino pueden traducirse en aumentos de caudal sobre los principales ríos de la región.

¿Será el más fuerte de los últimos 40 años?

Los organismos internacionales hablan de un episodio que podría alcanzar una intensidad muy fuerte y cuyo pico se produciría hacia finales de 2026. Sin embargo, todavía resulta prematuro afirmar de manera definitiva que será “el más potente de los últimos 40 años”, ya que esa comparación dependerá de cómo evolucione el calentamiento del Pacífico y de los registros finales del fenómeno.

La propia OMM advierte además que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de sus consecuencias en cada país. La influencia de otros océanos, las condiciones atmosféricas regionales y la época del año también pueden modificar sus efectos.