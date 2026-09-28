Roberto Yamil Ibrahim, de 37 años, llegó a Rusia tras responder a una oferta laboral en Facebook y terminó en el frente de batalla.

De una oferta laboral en Facebook a prisionero de guerra: la historia de un argentino en Ucrania

Un argentino fue capturado por Ucrania mientras combatía en las filas del ejército ruso y quedó detenido como prisionero de guerra. El caso fue informado por el proyecto "Quiero Vivir", que difundió detalles sobre el reclutamiento de ciudadanos extranjeros para incorporarse a las tropas rusas.

Roberto Yamil Ibrahim tiene 37 años, es padre de dos hijos y habría llegado a Rusia luego de responder a una oferta laboral publicada en Facebook. De acuerdo con la información difundida, el anuncio prometía un "trabajo bien remunerado" y, tras completar una solicitud, fue incorporado a un grupo de WhatsApp en el que se coordinaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos.

En abril de 2026, el hombre inició los trámites para viajar hacia Rusia, ya que hasta ese momento ni siquiera contaba con pasaporte, pero el reclutador se habría encargado de gestionar la documentación necesaria, incluido el visado y los pasajes de avión.

El viaje tuvo escalas en Roma y Estambul hasta llegar a Moscú el 11 de abril, donde un reclutador lo recibió junto con otros ciudadanos de Colombia, Perú y México que también habían viajado con la intención de incorporarse a las fuerzas militares.

Desde Moscú, el grupo fue trasladado a un centro de entrenamiento ubicado en la región de Vorónezh. Allí recibió preparación militar antes de ser enviado al frente, aunque "Quiero Vivir" sostiene que la instrucción brindada habría sido limitada.

DEL ENTRENAMIENTO AL FRENTE DE BATALLA

En mayo de 2026, apenas unas semanas después de su llegada a Rusia, Ibrahim fue enviado al frente de Lyman e incorporado como soldado raso al 272 Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso.

El 6 de julio resultó gravemente herido durante una operación militar y permaneció internado durante aproximadamente tres semanas. A pesar de que todavía no se había recuperado por completo, volvió a ser asignado a una unidad militar, esta vez fue destinado al 347 Regimiento de Fusileros Motorizados, donde integró un pelotón compuesto por soldados que habían sufrido heridas anteriormente.

A mediados de agosto fue capturado por las fuerzas ucranianas y trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece junto con otros extranjeros que habían formado parte de las tropas rusas.

El proyecto "Quiero Vivir" sostiene que Rusia utiliza a combatientes extranjeros en operaciones de asalto particularmente peligrosas y advierte sobre los riesgos de las propuestas de reclutamiento difundidas a través de redes sociales.

La historia de Roberto Yamil Ibrahim se suma a la de otros ciudadanos extranjeros que, tras responder a ofertas laborales, terminaron incorporados a las fuerzas rusas. En su caso, una propuesta publicada en Facebook derivó en su traslado a Rusia, su posterior envío al frente de batalla y finalmente su captura por parte de las fuerzas ucranianas.

Fuente: Minuto Uno