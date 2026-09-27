El Gobierno provincial anunció cuándo deposita los haberes

Los haberes de los jubilados provinciales serán depositados el jueves y el de los empleados activos un día después.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los agentes activos y jubilados de la Administración Pública Provincial.

El depósito para los jubilados provinciales se realizará el jueves 1° de octubre, mientras que los fondos estarán disponibles para su cobro el viernes 2, a través de los cajeros automáticos, las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut y los canales digitales de la entidad.

Por su parte, los trabajadores estatales en actividad tendrán sus haberes depositados el viernes 2 de octubre y podrán disponer del dinero a partir del sábado 3 mediante los canales habilitados por el Banco del Chubut.