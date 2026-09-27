En distintos espacios de la red social se detectaron publicaciones que ofrecen alprazolam y armas. La situación genera preocupación entre vecinos y vuelve a poner el foco sobre el control de los contenidos que circulan en estas comunidades digitales.

Alarma en Comodoro por la venta de medicamentos y armas en grupos de Facebook

La circulación de publicaciones vinculadas con la venta de medicamentos y armas en grupos de Facebook de Comodoro Rivadavia encendió una nueva señal de alerta entre usuarios de la red social y vecinos de la ciudad.

En los últimos días comenzaron a detectarse publicaciones en distintos grupos que ofrecen alprazolam, un medicamento sujeto a prescripción médica, además de contenidos relacionados con la compra y venta de armas.

La aparición de este tipo de ofertas genera interrogantes sobre los mecanismos de control dentro de estas comunidades digitales y, especialmente, sobre la intervención que corresponde ante publicaciones que pueden involucrar actividades sujetas a regulaciones específicas.

El tema se suma a una situación que ya había sido expuesta durante esta semana por El Patagónico, a partir de las denuncias contra el grupo público Escraches Comodoro 2025. Ese espacio, que reúne a más de 15.000 integrantes, fue cuestionado por publicaciones en las que se exponían fotografías y datos de vecinos junto con acusaciones sobre supuestas infidelidades, estafas y otros hechos. Una de las personas señaladas anunció que recurriría al Ministerio Público Fiscal para solicitar que se investigara el origen de las publicaciones y se identificara a sus responsables.

La denuncia sobre “Escraches Comodoro 2025” publicada por El Patagónico

Ahora, el escenario adquiere otra dimensión con la aparición de ofertas de medicamentos y armas en otros grupos de la ciudad. Mientras los escraches habían abierto una discusión sobre la exposición de personas y la difusión de acusaciones en redes sociales, estas nuevas publicaciones plantean además interrogantes vinculados con productos y actividades sometidos a controles legales.

La preocupación entre los vecinos apunta entonces a conocer qué organismos intervienen ante este tipo de publicaciones, cómo se investigan las ofertas realizadas a través de las redes sociales y qué responsabilidad pueden tener quienes las realizan o administran los espacios donde aparecen.

La sucesión de situaciones también vuelve a poner bajo la lupa el uso de grupos de Facebook como ámbitos donde pueden difundirse contenidos de naturaleza muy diferente, desde conflictos personales y acusaciones contra particulares hasta ofertas de productos cuya comercialización se encuentra regulada.