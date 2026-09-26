Tras el nuevo aumento, cuánto cuesta cargar nafta en Comodoro

YPF aplicó desde este sábado una suba promedio del 1% en naftas y gasoil en todo el país. En Comodoro Rivadavia, la Súper pasó a costar $1.949 por litro y la Infinia llegó a $2.169.

Desde las 00 horas de este sábado 26 de septiembre, YPF aplicó un aumento promedio del 1% en el precio de sus combustibles en todo el país. La actualización alcanza tanto a las naftas como al gasoil.

En Comodoro Rivadavia, los nuevos valores en los surtidores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1.949 por litro.

Nafta Infinia: $2.169 por litro.

Diesel 500: $2.319 por litro.

Infinia Diesel: $2.475 por litro.

Según explicó la compañía, el incremento está relacionado con la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el precio internacional del petróleo. El Brent, utilizado como referencia para el mercado argentino, se mantiene en torno a los US$100 por barril.

El ajuste aplicado por YPF fue menor al registrado en los últimos días por otras petroleras, que incrementaron sus precios entre un 2% y un 5%, según la empresa y el tipo de combustible.

Desde la compañía señalaron que la actualización forma parte del denominado “buffer de precios”, un esquema implementado desde abril para amortiguar las variaciones del valor internacional del crudo y evitar trasladarlas de manera inmediata a los surtidores.

Además, YPF mantiene su sistema de micropricing, que permite realizar ajustes específicos de acuerdo con variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las distintas zonas geográficas. Como esto ya no se informa públicamente, la gente se entera de los nuevos valores recién cuando pasa por el surtidor.