Las historias de amor del Negro González Oro: del primer novio al rumor que lo persiguió toda la vida

Durante décadas, Oscar “El Negro” González Oro construyó una carrera que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la radio argentina. Pero detrás del personaje que cada mañana estaba frente al micrófono también hubo una vida íntima que, con el paso del tiempo, decidió contar con cada vez menos filtros.

El periodista murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, la ciudad uruguaya que había elegido como refugio. Allí encontró una vida más tranquila después de años de exposición y, también, la posibilidad de vivir sus vínculos lejos de la mirada permanente de los medios.

Una de las historias que más lo acompañó fue la de Sergio, su primera pareja masculina conocida públicamente. Estuvieron juntos durante años, incluso antes de que González Oro hablara abiertamente de su sexualidad, y llegaron a convivir. La relación terminó como pareja, pero el lazo sobrevivió de una manera que para el conductor terminó siendo todavía más importante.

En 2018, al recordar aquella etapa en PH Podemos Hablar, contó que sus hijos tuvieron un papel fundamental en ese proceso. Sergio había llegado a conocerlos y ellos terminaron aceptando la relación de su padre con absoluta naturalidad. Con el tiempo, el vínculo entre ambos se transformó en una amistad profunda. “Es mi expareja pero hoy se transformó en mi mejor amigo”, había definido González Oro. Años después fue todavía más contundente: “Es el hombre en el que más confío”.

Pero mientras su historia con Sergio era real y conocida por su círculo íntimo, hubo otra que quedó durante años en el terreno de las versiones. El nombre de Alejandro Cupitó, uno de los jóvenes que se hizo conocido como “Susano” de Susana Giménez, apareció asociado sentimentalmente al conductor durante los años 2000.

La versión fue negada por ambos. González Oro explicó que la relación tenía un origen completamente diferente y contó que Cupitó había perdido a su padre siendo muy chico, por lo que él había ocupado para el joven un lugar de referencia. En enero de 2026, el propio Cupitó volvió a hablar del tema en Puro Show y descartó que hubieran sido pareja o que el periodista hubiera intentado seducirlo.

Mientras tanto, González Oro sí tuvo otros romances que decidieron dejar de esconderse. Uno de los más públicos fue el que mantuvo con Pablo “Tato” Cabrera, periodista uruguayo. En 2016 hizo oficial la relación a través de las redes sociales y la pareja llegó a compartir casa. Después de una separación, ambos intentaron reconciliarse en 2018, aunque finalmente el vínculo terminó ese mismo año.

Poco después apareció Mauro Javier Francisco, conocido como Panchito, actor y productor. El romance se hizo público en 2019 y tuvo incluso proyectos a futuro: viajaron juntos a España y llegaron a hablar de casamiento. Sin embargo, la relación terminó en julio de ese año. Meses más tarde, González Oro confirmó que estaba saliendo con Guillermo Salvador D’Anna, nutricionista y diseñador de moda, en una relación que también tuvo exposición pública.

Con los años, el periodista eligió bajar el volumen de su vida sentimental. Ya instalado en Punta del Este, llegó a decir que no tenía pareja y que tampoco estaba seguro de querer volver a tenerla. En paralelo, mantuvo cerca a algunas de las personas que habían sido importantes en su historia, especialmente Sergio.

Entre romances, separaciones, rumores y amistades que sobrevivieron a las parejas, González Oro terminó construyendo una vida afectiva de la que habló cuando quiso y en sus propios términos.