Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su relación con La Joaqui

Tras la abrupta separación que protagonizó con La Joaqui y la nueva relación de la cantante con Tiago PZK, Luck Ra habló con Sálvese quien Pueda en medio de la presentación de MasterChef Celebrity y se sinceró sobre la "traición" de su amigo.

¿Qué dijo Luck Ra sobre Tiago PZK?

"Tengo un gran amigo que cuando ella volvió de España la fue a buscar", comenzó irónico el cantante al hablar de su amigo, y sumó: "Ella es 100% libre de hacer lo que quiera, pero si tengo que duelar lo otro".

"A ella le sigo teniendo un aprecio increíble, más no a… Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asado juntos, todo", continuó Luck Ra y cuándo le preguntaron si sentía que Tiago PZK era un traidor él respondió: "Te puedo asegurar que fue un gran amigo. Sí, obviamente duele. Yo no lo hubiera hecho, pero no importa. Espero de todo corazón que, por lo menos, sean felices".

"He decidido terminar la relación porque no estábamos siendo felices. Yo no estaba pudiendo hacerla feliz", cerró el cordobés.

¿Qué dijo La Joaqui sobre Tiago PZK y Luck Ra?

"Estoy espectacular, trabajando mucho. No estoy en pareja, con Tiago está todo igual que siempre. Creo que es muy difícil desvincularse en el aspecto que sea, así que cada uno estará lidiando con sus emociones como puede y lo respeto y le deseo siempre lo mejor, cero rencor", comenzó la cantante en el ciclo de ElTrece, y sumó sobre su expareja: "Uno a veces se expresa... en PLP dije que nunca me han tocado parejas que no me han engañado. Engañar es muy subjetivo. No buscaba tirarle hate a nadie, estábamos jodiendo entre amigas".

"Le deseo lo mejor, no tengo nada para decir de él porque no lo veo hace meses y no tengo nada que hablar con él. Solo le deseo que sea feliz, para nada siento que haya quedado algo pendiente. Cuando uno decide irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue. Estoy tratando de dar vuelta la página de la manera más sana posible", cerró La Joaqui sobre Luck Ra.