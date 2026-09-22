Dolores Fonzi cuestionó el financiamiento cultural en Argentina: 'La situación es pésima

La actriz habló durante el Festival de San Sebastián, donde presentó Mis muertos tristes, la nueva producción de Pablo Larraín basada en relatos de Mariana Enríquez. Señaló que la falta de apoyo estatal afecta al cine, el teatro y la edición de libros, y sostuvo que hoy resulta más difícil concretar coproducciones internacionales.

Dolores Fonzi aprovechó su paso por el Festival de Cine de San Sebastián para referirse a la situación que atraviesa actualmente la cultura en la Argentina y cuestionó con dureza las políticas de financiamiento impulsadas por el Gobierno nacional.

La actriz participa del certamen junto al elenco de Mis muertos tristes, la miniserie dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enríquez, que tuvo su estreno mundial en la Competencia Oficial. La producción reúne también a Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez.

Durante una rueda de prensa, Fonzi describió la situación actual con una definición contundente: “La situación en Argentina hoy se resume en una frase: pésimo”. A partir de allí, explicó que uno de los principales problemas que observa es la dificultad para sostener esquemas de coproducción con otros países.

Según relató, en años anteriores muchas películas argentinas podían concretarse a través de acuerdos con fondos provenientes de Francia, Bélgica, Alemania y otros mercados, con la intervención del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Fonzi sostuvo que ese circuito hoy se encuentra mucho más limitado y que las producciones dependen en mayor medida de las plataformas privadas.

La actriz amplió sus críticas a otras áreas de la cultura y mencionó también al teatro y al sector editorial. En ese marco, interpretó que los recortes no afectan únicamente a la producción artística, sino también a espacios vinculados con la memoria y la identidad cultural del país. Esa lectura corresponde a su posición personal, expresada durante el festival.

La presentación de Mis muertos tristes tuvo además una fuerte presencia argentina en San Sebastián. La serie propone una historia atravesada por vínculos familiares, fantasmas, violencia social y memoria colectiva, con una mirada inspirada en el universo literario de Mariana Enríquez.

Fonzi también destacó durante otras entrevistas el peso de los vínculos femeninos dentro de la historia y la importancia del barrio de Piedrabuena como escenario central del relato.