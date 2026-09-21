La interrupción comenzó este lunes a las 12 y se extenderá durante 12 horas. Desde la SCPL informaron que trabajan para restablecer el bombeo de manera paulatina.

Hay un corte de agua en varios barrios de Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 21 de septiembre, desde las 12 y por un lapso estimado de 12 horas, se interrumpió el suministro de agua en distintos sectores de Comodoro Rivadavia debido a inconvenientes eléctricos que provocaron la detención del bombeo del Sistema Acueductos durante la madrugada.

El corte afecta a los barrios Petroleros Privados, ex Radio Estación, Máximo Abásolo, un sector de Las Flores, un sector de La Floresta, un sector de Los Tres Pinos, Laprida, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Fuerza Aérea, Saavedra, Divina Providencia y la zona de chacras de Saavedra.

Desde la prestadora señalaron que ya se llevan adelante tareas para reiniciar el bombeo. El proceso deberá realizarse de manera paulatina, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la traza del Sistema Acueductos y evitar posibles averías.

En tanto, debido a las maniobras previstas, los vecinos de Km. 8 y Próspero Palazzo podrán registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

La SCPL solicitó a los usuarios realizar un uso racional del agua mientras se normaliza el servicio.