La ampliación de redes de gas alcanzó los 9 mil millones con fondos propios

A partir de la colocación de más de 22 mil metros de cañería, la actual gestión incorporó a más de 1.000 nuevas familias regularizadas, impactando de forma directa en más de 4.000 comodorenses.

En el marco del plan integral de infraestructura que lleva adelante la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, desde 2024 a lo que va de 2026, alcanzó una inversión histórica de $8.928.004.868,65, destinada a obras de red, ampliaciones y conexiones domiciliarias que benefician a más de 4.000 vecinos.

Este despliegue incluyó la colocación de 22.368 metros de cañerías para llevar la red a los distintos barrios, garantizando mayor equidad social y seguridad en el suministro energético durante los meses de menor temperatura.

Se trata de una política delineada por el intendente, destinada a dotar de servicios básicos de calidad a sectores de la comunidad comodorense.

Esta decisión estratégica del Ejecutivo municipal representa un acto de justicia social y dignidad para cientos de familias que esperaban por el servicio, y constituye una inversión realizada íntegramente con recursos propios del Municipio, con impacto directo en la economía familiar al reducir los costos de consumo eléctrico durante todo el año.

“Estamos orgullosos del resultado, y vamos a continuar sumando nuevas zonas de la ciudad”, señaló Macharashvili, al agregar que “el impacto del gas natural en una familia no es sólo económico, que de por sí significa un ahorro importante, sino que eleva el nivel de vida del vecino. He estado con familias que debían turnarse para bañar a sus hijos, amas de casa que en pleno invierno lavaban la ropa y aseaban la casa con agua helada. Es difícil para quien no pasó por eso imaginarse cómo cambia la vida de una familia tener gas natural”.

El despliegue de las obras se desarrolló con una mirada integral, alcanzando intervenciones tanto en el sector norte como en el sur de la ciudad. En la Zona Norte, la gestión finalizó obras clave en los barrios Gesta de Malvinas, Restinga Alí, Standart Norte, Don Bosco, René Favaloro, Bella Vista Norte, Acceso Norte, Saavedra, General Mosconi, 25 de Mayo, Ara San Juan, Centenario, Rodríguez Peña, Pte. Ortíz y Las Orquídeas.

En la Zona Sur, el plan incluyó múltiples etapas en Acceso Sur y Abel Amaya, sumadas a los trabajos concretados en Stella Maris, Máximo Abásolo, Isidro Quiroga, Bella Vista Sur, Cordón Forestal y el sector Malvinas Argentinas en Cañadón La Francesa.

Junto a la extensión de las redes troncales y colectoras, la gestión hizo hincapié en el programa de conexiones domiciliarias para viviendas de emergencia, orientado a regularizar la situación de las familias en mayor estado de vulnerabilidad. A través de este esquema, vecinos de los barrios Abel Amaya, Cordón Forestal, René Favaloro, Ceferino, Isidro Quiroga y Stella Maris pudieron acceder formalmente al servicio dentro de sus hogares.

El ritmo de inversión sostuvo una presencia constante del Municipio en el territorio a lo largo de los tres años de gestión. Durante 2024 se volcaron a infraestructura de gas $5.599.758.395,14; en 2025 los fondos ascendieron a $2.271.431.694,51; y en lo que va de 2026 la partida acumula $1.056.814.779,00.