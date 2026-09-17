Los Bretes sumó gas natural para 33 familias

La ampliación de la red demandó una inversión de $86,4 millones y se concretó mediante un trabajo conjunto entre el Municipio y Camuzzi. También avanzan obras en Castelli y Bella Vista Sur para incorporar a otras 60 familias.

El barrio Los Bretes cuenta con una ampliación de su red de gas natural que permitirá incorporar a 33 nuevas familias al servicio. La obra, inaugurada este jueves, comprendió la instalación de 515 metros de cañería y representó una inversión de $86.400.000, financiada por Camuzzi Gas del Sur a través del programa de Esfuerzo Compartido que desarrolla junto a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El acto fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili, acompañado por la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva; integrantes del gabinete municipal, concejales, autoridades de Camuzzi, el vecinalista Jorge Levie y vecinos del sector.

Los trabajos alcanzaron las manzanas 2, 3, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24 y 27. Durante la inauguración, Macharashvili destacó la importancia de ampliar el acceso a los servicios esenciales y señaló que la puesta en funcionamiento de una red de gas requiere atravesar las instancias técnicas y administrativas correspondientes para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Esta obra es muy importante porque significa que nuevas familias cuenten servicio esencial. Desde el inicio de la gestión dijimos que íbamos a trabajar para ampliar las redes de gas, cloaca y agua, y lo estamos haciendo con recursos propios y mediante convenios y esfuerzos compartidos”, sostuvo el intendente.

En ese marco, valoró el trabajo articulado con Camuzzi y planteó la necesidad de generar alternativas que permitan a más vecinos conectarse a las redes existentes. También mencionó las dificultades económicas que enfrentan algunas familias para afrontar las instalaciones domiciliarias y el trabajo que se realiza junto a la Provincia y la empresa para reducir esa brecha.

INFRAESTRUCTURA PARA UN BARRIO EN CRECIMIENTO

Macharashvili se refirió además a las obras de servicios que se desarrollan en Los Bretes. Indicó que, en conjunto con la SCPL, se trabaja en la finalización de las cloacas y en el avance de la estación elevadora de bombeo, con el objetivo de completar la infraestructura del sector.

“Los servicios esenciales significan dignidad y calidad de vida para la gente. Debemos continuar trabajando entre todos para que cada vez más familias puedan tener gas, agua, cloacas y las condiciones necesarias para vivir mejor. Es un proceso que lleva tiempo, pero tenemos la convicción de seguir avanzando”, expresó.

En representación de su familia y de los vecinos, Adriana Pérez agradeció las gestiones del intendente, su equipo de trabajo y la comisión vecinal para concretar la extensión de la red.

“Para las familias del barrio, tener gas no es una obra más: significa dignidad y calidad de vida. Estamos muy agradecidos porque finalmente podemos contar con este servicio esencial”, manifestó.

CAMUZZI ANUNCIO CREDITOS PARA LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS

La subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez, resaltó el acompañamiento de Camuzzi y el trabajo conjunto que permitió concretar la obra. Según expresó, el objetivo es transformar los compromisos asumidos en respuestas concretas para los vecinos.

Por su parte, el gerente regional de Camuzzi, Pablo Esponda, anunció durante el acto que la compañía y el Banco del Chubut implementarán una línea de créditos de hasta $5 millones por usuario, con una tasa preferencial del 25,6%. El financiamiento estará destinado a cubrir mano de obra, materiales y artefactos para las instalaciones domiciliarias.

La propuesta apunta a facilitar la conexión de las familias que ya cuentan con la red frente a sus viviendas, pero todavía no pudieron completar las obras necesarias para acceder al servicio.

En paralelo a la intervención inaugurada en Los Bretes, se ejecutan obras complementarias de ampliación de redes de gas en los barrios Castelli y Bella Vista Sur. Las tareas contemplan una inversión estimada de $184.700.000 y permitirán beneficiar aproximadamente a otras 60 familias.