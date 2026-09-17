La SCPL y el Municipio avanzan con la Estación de Bombeo Cloacal que beneficiará a 460 familias del Bº Los Bretes

La obra se enmarca en el trabajo mancomunado que llevan adelante la SCPL y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de un Convenio Específico de Ejecución de Obras, que apunta a mejorar la infraestructura sanitaria en la zona sur de la ciudad.

La SCPL y el ejecutivo local continúan con la realización de obras de infraestructura sanitaria para fortalecer la calidad de los servicios esenciales. En esta oportunidad, avanzan con la construcción de una Estación de Bombeo Cloacal en el barrio Los Bretes, en el marco del Convenio Específico de Ejecución de Obras, una iniciativa que beneficiará a 460 familias.

De este modo, hoy, jueves 17 de septiembre, ambas instituciones realizaron una recorrida e inspección de los avances de la obra, donde estuvieron presentes: el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; la subsecretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Clarisa Méndez; además de equipos técnicos del Municipio. En representación de la SCPL, participaron: el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; los consejeros Martín Corte y Leonel Lanzani; el gerente Institucional, Leonardo Cantos; y personal técnico del servicio de Saneamiento.

La obra representa una mejora sustancial para la calidad de vida de los vecinos del sector, ya que permitirá dar respuesta a una demanda histórica de infraestructura sanitaria y acompañar el crecimiento urbano. De esta manera, la construcción de la estación de bombeo, destinada a recibir y transportar los efluentes, complementa la obra del colector cloacal de la calle Concejal Ávila que se inició en 2025 y, en conjunto, ambas obras permitirán optimizar el desagote de efluentes cloacales del barrio Los Bretes.

Al respecto, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, señaló que, “esto que se está realizando es la planta que va a bombear toda la zona y conectar con el colector cloacal de Concejal Ávila. Se trata de una obra que retomamos junto con la SCPL a través de un convenio, para trabajar todos juntos en una misma dirección. De esta manera, optimizamos los recursos y con ambos equipos técnicos avanzamos para cumplir las etapas necesarias. Esto es fundamental para mejorar la calidad de vida de este sector que hoy usan pozos ciegos, por lo que es una de las obras más importantes para los vecinos de la zona y para lograr el ordenamiento territorial”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, destacó que “esta obra es fundamental porque va a permitir trasladar los efluentes hacia la obra que ya concretamos en la calle Concejal Ávila, que también se realizó a partir del trabajo mancomunado con el Municipio. Este sistema de bombeo va a permitir remediar las condiciones sanitarias del barrio, que se complejizan por la zona geográfica, donde hay mucha saturación de las napas”.

Finalmente, Domizzi detalló la situación actual de la obra y lo que tiene previsto: “Actualmente se encuentra en un avance del 70%, ya contamos con todos los materiales y las bombas, y el compromiso es terminarla lo antes posible para luego seguir con las obras complementarias, que también son fundamentales y accesorias para la operatividad de la planta. En ese sentido, hay que tener presente que la factibilidad técnica de los servicios viene acompañada de una factibilidad urbanística necesaria, por eso asumimos también el compromiso de considerar las expansiones urbanas que haya en la zona para que la planta no colapse y pueda solventar el crecimiento urbano”.