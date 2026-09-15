Continúan las tareas de reacondicionamiento en espacios públicos

Se avanza a paso firme con la creación del paseo recreativo en la calle Huergo del barrio Abásolo, además de la puesta en valor de playones deportivos, la reparación de garitas de colectivo y la limpieza preventiva de pluviales.

Con el objetivo de dinamizar los espacios públicos e impulsar el esparcimiento al aire libre ante la llegada de la primavera, la Municipalidad, a través del área de Mantenimiento y Conservación de la Secretaría General, ejecuta un plan integral de obras y urbanización en distintos barrios de la ciudad.

Al respecto, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, sostuvo que “estamos dando otra dinámica a todo lo que son espacios públicos como paseos costeros y lugares donde la gente puede esparcirse ahora que viene la primavera”.

Entre las intervenciones destacadas, se encuentra el desarrollo del paseo recreativo compuesto por cuatro bulevares de la calle Huergo, en el barrio Máximo Abásolo, obra que alcanza un 80% de ejecución e incluye el cementado de veredas internas, la posterior instalación de mobiliario urbano y trabajos de forestación con árboles, arbustos y césped.

Sobre este punto, Correa indicó que “va a ser un paseo sugerido para que los vecinos puedan transitar y permanecer. Se van a instalar bancos para que puedan tomar mate; buscamos crear un espacio lindo y agradable para el disfrute de las familias del sector”.

El plan de trabajos contempla además la puesta en valor del playón deportivo de la calle Código 476 en el barrio Abel Amaya, tareas de conservación en el Parque de Km. 8 y reacondicionamientos en la plaza del barrio Mariano Moreno de Km. 3.

En paralelo, las cuadrillas realizan la reparación, soldadura y pintura de las garitas del transporte público de pasajeros, junto al mantenimiento preventivo de los pluviales a cielo abierto de Zona Norte y Zona Sur mediante el uso de camiones Vactor para evitar inconvenientes ante posibles precipitaciones.