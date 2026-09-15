Provincia reactiva la obra de la Escuela 7717 de Comodoro

La obra en el barrio Stella Maris demandará una inversión superior a los 4.400 millones de pesos.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, y en el marco del Plan Galina, oficializó el llamado a licitación para la reactivación, adecuación y terminación de la Escuela N° 7717 del barrio Stella Maris.

El establecimiento, al que asisten más de 250 alumnos, se encuentra, desde hace años y por un incumplimiento institucional que data de 2023, funcionando en un antiguo edificio de la asociación vecinal del barrio, y adaptándose a un espacio que no fue concebido estrictamente para ese fin.

Iniciada durante la gestión anterior con un presupuesto que quedó rápidamente desactualizado, la obra se paralizó en septiembre de 2023 con apenas un 25% de avance: sin instalaciones eléctricas, cloacas ni ventanas.

La actual gestión reactivó el proyecto e informó que la obra se desarrollará en planta baja y primer piso, con una superficie total cubierta de 2.040,48 metros cuadrados. En la planta baja habrá una sala de audio y video, biblioteca, cuatro aulas, núcleo sanitario, sala de máquinas y torre de tanques. Por su parte, la planta alta contará con seis aulas, laboratorio de Ciencias, kiosco, biblioteca, núcleo de servicios y sala de máquinas.

La apertura de sobres se realizará el próximo 25 de septiembre a las 11, en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial, en la ciudad de Rawson. Las empresas interesadas deberán acreditar una capacidad de ejecución anual superior a los $2.000 millones en arquitectura y presentar una garantía de oferta superior a los $44 millones. El plazo de ejecución previsto es de 780 días corridos.