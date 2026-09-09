Una baja de presión en el medidor provocó fallas en la calefacción y una llamarada en el termotanque. Las clases del turno mañana fueron suspendidas.

Evacuaron la Escuela 32 por una falla en la red de gas

La jornada comenzó con una evacuación en la Escuela N.º 32 de Comodoro Rivadavia. Una falla en la red de gas obligó a retirar a los estudiantes del establecimiento y llevó a las autoridades a suspender las clases del turno mañana.

Según informó la institución a las familias, los alumnos permanecieron en el exterior del predio mientras se activaba el protocolo de contingencia. En paralelo, el equipo directivo evaluaba cómo continuar con las actividades previstas para el turno tarde.

Con el correr de la mañana, la dirección precisó que el inconveniente se había originado por una baja de presión en el medidor de gas. La fluctuación generó un funcionamiento intermitente de los equipos de calefacción y también una llamarada en el termotanque de la escuela.

Frente a la situación, representantes de Camuzzi, personal de Obras Públicas y técnicos de la empresa contratista de los equipos llegaron al edificio para revisar las instalaciones, determinar el origen de la falla y avanzar con las reparaciones necesarias.

Mientras los trabajos continuaban, la escuela indicó que comunicará por sus canales oficiales cualquier novedad vinculada con el regreso de las clases.

El episodio ocurrió pocas horas después de que finalizaran las tareas programadas de desratización, desinsectación, limpieza y ventilación del establecimiento. Por esos trabajos, el ingreso de los alumnos había sido previsto inicialmente para las 9:30, una vez completada la higiene de las instalaciones.