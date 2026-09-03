Los estudiantes tienen transporte gratuito a la EduCO

La medida permitirá el traslado de alumnos de distintos establecimientos educativos durante las dos jornadas de la tercera edición de EduCO, que se desarrolla en el Predio Ferial.

Bajo el lema “Acá aprendemos, creamos y construimos futuro”, este jueves comenzó la tercera edición de EduCO, una propuesta que busca consolidarse como un espacio de encuentro en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, promoviendo además el fortalecimiento de la oferta académica y laboral para los jóvenes de Comodoro Rivadavia.

Durante la apertura del evento, el intendente Othar Macharashvili puso en valor la importancia de acercar estas propuestas a los estudiantes y remarcó el rol central de la educación en la construcción del futuro de la ciudad. “No hay futuro sin educación”, sostuvo el jefe comunal, al destacar la necesidad de continuar generando oportunidades para que los jóvenes puedan conocer alternativas de formación, innovación y desarrollo vinculadas con las demandas del mundo laboral.

En ese marco, la Municipalidad gestionó y coordinó, junto a la empresa SolBus, un servicio especial de transporte urbano gratuito destinado a estudiantes de distintos establecimientos educativos, garantizando que puedan asistir a las actividades programadas y regresar posteriormente a sus escuelas. La iniciativa permite disponer de cuatro colectivos especialmente afectados al operativo, con una planificación realizada en función de los horarios y la cantidad de alumnos de cada institución.

PARTICIPACION GARANTIZADA

El subsecretario de Transporte, Daniel San Sebastián, explicó que la medida surgió a partir de un pedido de Comodoro Conocimiento, área encargada de la organización de EduCO, y que desde el Municipio se trabajó junto a SolBus para diagramar el operativo. “En función de esa solicitud, coordinamos todo el movimiento y la asignación de choferes y colectivos”, detalló.

San Sebastián sostuvo que el servicio fue diseñado específicamente de acuerdo con las necesidades planteadas por los establecimientos educativos, al indicar que “en algunos casos, las escuelas habían programado el traslado de 120 chicos”. Para dar respuesta a esta demanda, “se dispuso de cuatro unidades para realizar el servicio especial durante las jornadas del evento, contemplando los horarios y las escuelas establecidos por la organización”.

De esta manera, el Estado municipal articuló recursos y capacidades con el sistema de transporte urbano para facilitar el acceso de los estudiantes a una propuesta que pone en el centro la educación, la ciencia, la tecnología y las posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones.