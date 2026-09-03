Nueva edición de EduCO: "No hay futuro sin educación"

En el auditorio del Predio Ferial se inició la muestra educativa EduCO 2026. El acto de apertura oficial contó con la participación del intendente Othar Macharashvili, acompañado por el diputado nacional José Glinski; la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla; el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; miembros del gabinete municipal, concejales, funcionarios provinciales, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de instituciones educativas y referentes del sector productivo.

Bajo el lema “Acá aprendemos, creamos y construimos futuro”, el encuentro busca consolidarse como un espacio de encuentro, ciencia, tecnología e innovación, destacando la importancia de fortalecer la oferta académica y laboral para los jóvenes comodorenses.

Cabe destacar que EduCO 2026 cuenta con un contundente respaldo institucional, ya que, a través de la Declaración N° 32/26 impulsada por el Concejo Deliberante, el evento fue declarado de Interés Municipal y Legislativo. Asimismo, fue declarada de Interés Educativo Provincial por el Ministerio de Educación del Chubut mediante la Resolución ME N° 516/26, ratificando la relevancia estratégica que tiene la propuesta dentro del ámbito pedagógico provincial.

Durante la inauguración, Macharashvili ponderó la realización del evento y detalló que “cuando se pensó en hacer EduCO, se diseñó con el objetivo de mostrar todo el potencial de la educación en la región, de los educadores y de todos aquellos que contribuyen a la formación humana y profesional de nuestros jóvenes”.

“Hoy EduCO es eso; pensar y construir entre todos la ciudad del futuro”, indicó Macharashvili, al tiempo que enfatizó que “valoramos muchísimo a las organizaciones que piensan en mejorar la educación y potenciar las propuestas educativas en lo que hace a la formación de nuestros jóvenes y de los saberes innovadores en los tiempos que estamos viviendo”.

El intendente señaló que “ver a los jóvenes entusiasmados nos da la fortaleza y las ganas de seguir avanzando en estos proyectos para darle la oportunidad de pensar en el futuro. Creemos en fortalecer la educación y en generar los espacios para esta comunidad educativa, empresarial y social, que nos permitan caminar hacia el futuro”.

Por su parte, Zárate sostuvo que el evento forma parte de una política pública que surge de la realidad actual y como respuesta al futuro de los estudiantes. “Creemos que el conocimiento es un puente necesario entre el hoy y el futuro, y que el sistema educativo; es un conjunto de dispositivos e instituciones imprescindibles para considerar nuestra sociedad”, expresó.

“Este tipo de espacios nos permiten encontrarnos, construir comunidad, debatir, reflexionar y pensar, entre todos, las soluciones a futuro. Además, es un evento en el que convergen esfuerzos de todo un año y muchas veces de toda una vida de los que se encuentran hoy acá”, concluyó.