El Marquesado: nueva etapa en la inspección técnica de viviendas

Se busca agilizar la emisión de certificados de habitabilidad para las familias damnificadas.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la Dirección General de Obras Particulares, inició una nueva etapa de inspecciones técnicas en viviendas de los barrios El Marquesado y Los Tilos. En esta instancia, los equipos municipales se encuentran verificando los informes técnicos realizados previamente de manera particular, con el propósito de constatar en territorio las condiciones edilicias indicadas en cada uno de ellos y, de corresponder, avanzar con la emisión de los certificados de habitabilidad.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que, tras el fallecimiento del profesional que venía desarrollando parte de estos trabajos, el Municipio mantuvo reuniones con los vecinos para informar cómo continuará el proceso.

“Ya mantuvimos reuniones con vecinos de Los Tilos y El Marquesado, y les informamos que el ingeniero Pedro Sauer continuará el trabajo tras el lamentable fallecimiento de Alejandro Sardón”, señaló.

En ese sentido, Hernández indicó que “en esta etapa, los técnicos del área de Obras Particulares están verificando aquellos informes que, de manera particular, los vecinos habían hecho en su momento, para ya pasar a la siguiente etapa, que es el certificado de habitabilidad”.

Asimismo, el funcionario detalló que, una vez concluida esta instancia, “el ingeniero Sauer continuará con el trabajo restante de aquellos informes que todavía no fueron finalizados”.

Asimismo, aclaró que los informes tienen un alcance estrictamente edilicio y están orientados a determinar si las estructuras de las viviendas se encuentran en condiciones para ser habitadas.

“Estos informes son únicamente edilicios, para saber si la estructura de la casa está en condiciones de que la gente pueda seguir habitándola o no. Todo esto quedará supeditado al informe final de IATASA, que será más completo y abarcará toda la zona afectada”, finalizó.