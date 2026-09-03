Fue sobre la Ruta 3, frente al Cenotafio. La conductora del Peugeot 206 no sufrió lesiones.

Chocó contra una camioneta y terminó contra el guardarraíl

Una colisión vehicular se registró este jueves alrededor de las 14 horas sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1830, frente al monumento Cenotafio, lugar en el cual también el día anterior hubo un siniestro vial.

Personal de la Seccional Primera intervino tras ser alertado sobre el siniestro. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una joven de 26 años, conductora de un Peugeot 206.

De acuerdo con su relato, circulaba por la ruta cuando impactó contra la parte trasera de una Ford EcoSport de color rojo que transitaba delante de ella. Tras la colisión, el otro vehículo no detuvo su marcha y continuó su recorrido.

Como consecuencia del impacto, el Peugeot 206 perdió el control y terminó chocando contra el guardarraíl ubicado a un costado de la ruta.

La conductora manifestó no presentar lesiones ni dolencias y no requirió asistencia médica. Finalmente, el automóvil quedó a un costado de la ruta, a la espera de una grúa particular.