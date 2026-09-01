Choque en cadena: tres menores fueron hospitalizados

El siniestro ocurrió esta mañana en el cruce de Hipólito Yrigoyen con Juan Evet e involucró a cuatro vehículos. Los menores fueron trasladados de manera preventiva para evaluar posibles lesiones.

Un choque en cadena registrado este martes por la mañana en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan Evet terminó con tres menores trasladados al Hospital Regional. El impacto involucró a cuatro vehículos y requirió la intervención de personal sanitario y policial.

El siniestro ocurrió a las 10:23 y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Agile, una Ford Ecosport, una Toyota Hilux y una Renault Duster. De acuerdo con las primeras pericias, la secuencia comenzó cuando el primer vehículo frenó repentinamente y provocó la colisión múltiple.

La ambulancia llegó al lugar para asistir a los involucrados. Tras evaluar la situación, se decidió el traslado preventivo de los tres menores que viajaban en los vehículos para determinar si habían sufrido lesiones.

La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Fabiana López, quien coordinaba las actuaciones correspondientes. En el lugar también se aguardaba la llegada de efectivos de la División de Policía Científica para realizar las pericias técnicas y avanzar en el esclarecimiento de la mecánica del choque.