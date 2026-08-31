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Ya se pueden consultar online los recorridos y horarios de los colectivos

La Municipalidad habilitó un sitio web con información actualizada sobre las líneas de transporte público. Además, desde este martes estará disponible la aplicación móvil.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, informó que ya se encuentra disponible un sitio web destinado a facilitar el acceso de la comunidad a la información actualizada sobre el servicio de transporte público prestado por la empresa SolBus.

A través de transporte.comodoro.gov.ar, los usuarios podrán consultar los recorridos correspondientes a cada una de las líneas, junto con sus principales paradas de referencia.

El sitio también permite acceder a los horarios correspondientes al primer y último servicio de cada línea, indicando además el punto de origen de los recorridos.

Por otra parte, desde este martes 1 de septiembre quedará habilitada la aplicación móvil de SolBus, que permitirá a los usuarios contar con una herramienta adicional para consultar información vinculada al funcionamiento del transporte público en la ciudad.

De esta manera, el Municipio busca facilitar el acceso a los recorridos y horarios actualizados y brindar nuevas herramientas digitales para quienes utilizan diariamente el servicio de colectivos.

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