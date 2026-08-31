La Municipalidad habilitó un sitio web con información actualizada sobre las líneas de transporte público. Además, desde este martes estará disponible la aplicación móvil.

Ya se pueden consultar online los recorridos y horarios de los colectivos

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, informó que ya se encuentra disponible un sitio web destinado a facilitar el acceso de la comunidad a la información actualizada sobre el servicio de transporte público prestado por la empresa SolBus.

A través de transporte.comodoro.gov.ar, los usuarios podrán consultar los recorridos correspondientes a cada una de las líneas, junto con sus principales paradas de referencia.

El sitio también permite acceder a los horarios correspondientes al primer y último servicio de cada línea, indicando además el punto de origen de los recorridos.

Por otra parte, desde este martes 1 de septiembre quedará habilitada la aplicación móvil de SolBus, que permitirá a los usuarios contar con una herramienta adicional para consultar información vinculada al funcionamiento del transporte público en la ciudad.

De esta manera, el Municipio busca facilitar el acceso a los recorridos y horarios actualizados y brindar nuevas herramientas digitales para quienes utilizan diariamente el servicio de colectivos.