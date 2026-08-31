El Presidente declaró que tiene un patrimonio de 295 millones de pesos, una casa en la Ciudad de Buenos Aires y dos autos. La declaración de Karina Milei creció 221%.

El patrimonio de Milei aumentó 43% y el de Karina más del 200%

El patrimonio del presidente Javier Milei se incrementó un 43,3% en su segundo año de mandato, de acuerdo a la declaración jurada que presentó la semana pasada ante la Oficina Anticorrupción. Pasó de 206 millones a 295 millones de pesos, compró solamente 20 dólares y tuvo unos 18 millones de pesos como ahorro en sus cuentas bancarias.

Esa presentación la realizó el último jueves por la noche, unos minutos después de las 20. Y apenas unos minutos después de que lo hiciera su hermana y actual secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien según su propia declaración tuvo un incremento mucho mayor durante el 2025: creció un 221%.

De su declaración jurada se desprende que el jefe de Estado posee los mismos bienes que cuando llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023 y que la diferencia es por la valuación de alguno de ellos.

Milei tiene una casa en la Ciudad de Buenos Aires que a fin de 2025 cotizó en $73.573.546 y dos vehículos, una camioneta Mercedes Benz Sprinter, modelo 2015 ($20.173.600) y un auto Peugeot RCZ Coupe, modelo 2013 ($16.254.200). Además, incluyó cuatro cajas de ahorro en pesos que pasaron de $20.850.019 a $39.425.342, además de una cuenta en dólares.

Además, admitió poseer una caja de ahorro en dólares en la que acumulaba u$s65.542 en el año 2024 y que doce meses después pasaron a ser u$s65.562 (apenas 20 dólares de diferencia). Esos ahorros equivalían a $ 67.443.222 pero debido al salto en el tipo de cambio en 2025 eran $ 94.802.797. El monto de la moneda norteamericana en efectivo no se modificó: 20 mil dólares.

Los ingresos del primer mandatario el año pasado fueron por $81.806.723 y sus gastos llegaron a $66.262.044. Contrajo una deuda con el Banco Supervielle en 2025 por $586.357.

La principal variación patrimonial del líder libertario aparece en la valuación de la casa. En su declaración anterior tenía un valor de $ 38,4 millones y al cierre de 2025 pasó a $ 73,6 millones, lo que significa un aumento del 91,5%. La valuación de ambos autos, en cambio, no se modificó.

También fueron mayores las cantidades de dinero en moneda local ya que pasaron, entre efectivo y cajas de ahorro, de 20,9 millones a 39,4 millones.

En otros ítems de su declaración jurada, Milei informó otros $ 16,9 millones en créditos fiscales por retenciones del impuesto a las Ganancias y bienes del hogar que valuó en $ 5,2 millones.

KARINA INCREMENTO NOTABLEMENTE SUS BIENES

La hermana del Presidente tuvo un incremento superior en su patrimonio y la principal explicación también pasó por la revaluación de sus bienes, principalmente un departamento con cochera de 150 metros cuadrados que tiene desde 2011 en Vicente López. Desde la primera vez que lo declaró en $3.992.825 pasó a ser cotizado en $28.162.492.

El total de su patrimonio terminó en $35.312.784, unos 23,9 millones de pesos más que a comienzos de 2025. Mantuvo activas seis cajas de ahorro, y consignó una cuenta de pago PSP (billetera virtual) con $3.852.216.

Fuente: Perfil.com