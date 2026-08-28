Cerimedo suma problemas: la Justicia lo intimó a pagar $139 millones

Mientras permanece detenido preventivamente en Bolivia en el marco de la investigación por el ataque contra su expareja, Fernando Cerimedo enfrenta un nuevo frente judicial en Argentina. Banco Galicia le reclama una deuda vinculada a una de sus empresas y la Justicia dispuso la inhibición general de bienes.

Fernando Cerimedo fue intimado por la Justicia Comercial argentina en el marco de una demanda ejecutiva iniciada por Banco Galicia contra él y la firma Numen Publicidad y Sondeos S.R.L.

El expediente se originó por un pagaré de $70 millones, emitido por la empresa el 10 de febrero de 2025 y en el que Cerimedo figura como avalista por la totalidad de las obligaciones asumidas.

Según la liquidación presentada por la entidad bancaria, con los intereses correspondientes el reclamo alcanzaba al 16 de abril de 2026 los $138.977.808,22.

Inhibición general de bienes

La causa tramita ante el Juzgado Comercial N°14, Secretaría N°27. El juez Pablo Frick ordenó librar un mandamiento para requerir a los demandados el pago de los $70 millones de capital, más una suma equivalente estimada provisoriamente para cubrir intereses y costas.

Además, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de Cerimedo y de Numen Publicidad y Sondeos.

La resolución también contempla pedidos de información a distintos organismos y otorga a los demandados un plazo de cinco días para presentarse, constituir domicilio y oponer las excepciones que consideren correspondientes.

Otro frente judicial para Cerimedo

El reclamo se conoce mientras Cerimedo permanece con prisión preventiva en Bolivia, donde está imputado como presunto autor intelectual del ataque contra su expareja, Nadia Beller. Esa investigación continúa en trámite y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.

En Argentina, en tanto, esta nueva causa es de carácter comercial y está relacionada específicamente con la deuda que Banco Galicia reclama por el pagaré firmado en representación de Numen.