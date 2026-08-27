Ostoich dijo que volverá al Concejo si es necesario

El secretario municipal de Obras Públicas afrontó este jueves una interpelación ante los concejales."Intenté ser lo más didáctico posible y bajar a tierra todas las explicaciones que pude", afirmó.

Tras la interpelación que afrontó en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, el secretario municipal de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, sostuvo que respondió las preguntas formuladas por los concejales y aseguró que espera haber evacuado las dudas planteadas.

“Respondí 36 preguntas en la primera etapa y después 4 más. Entiendo que quedaron satisfechos”, señaló Ostoich en diálogo El Comodorense Radio.

El funcionario hizo especial referencia a las consultas vinculadas con aspectos de su vida privada. “Las que más me interesaba responder eran las de mi vida privada que, si bien para mí no correspondían, era necesario aclararlas”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que consideraba importante despejar cualquier cuestionamiento que pudiera afectar su nombre y el de su familia. “También eso es parte del honor mío, de mi nombre, de mi familia y de un apellido que está hace más de 80 años en la ciudad. No es justo deslizar cosas que no corresponden y no poder aclararlas”, argumentó.

Ostoich valoró el desarrollo de la interpelación y aseguró que buscó explicar cada uno de los temas planteados de la manera más sencilla posible.

“Intenté ser lo más didáctico posible y bajar a tierra todas las explicaciones que pude. Algunas eran más difíciles y otras creo que se lograron bajar a tierra”, manifestó.

Y afirmó que está dispuesto a volver al Concejo Deliberante si fuera necesario. “Espero que hayamos evacuado las dudas que teníamos. Yo vengo todas las veces que sean necesarias. Vine a aclarar todas las preguntas que me hicieron y espero haber sido lo más claro posible”, subrayó.

Asimismo, consideró que este tipo de instancias representan un avance institucional y planteó la necesidad de que sean tomadas con mayor naturalidad.

“Esto es un salto de maduración institucional por eso me parece bien. Es algo que tiene que tomarse con más normalidad y naturalidad. Nosotros somos claros y respondemos siempre”, indicó.