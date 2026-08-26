Lemoine habló de la deuda y Milei la retó en público

La diputada se mandó sola a minimizar el problema de la morosidad. El Presidente le dijo que eso alienta a la gente a no pagar las deudas y se quedó callada. Bronca en el bloque libertario.

Lilia Lemoine volvió a hacer declaraciones inconvenientes para el gobierno de Javier Milei, antes de ingresar a la Casa Rosada para la reunión de los legisladores libertarios con el Presidente, el martes. Ante la pregunta de un periodista, la diputada consideró que las tasas son usurarias y que nadie va preso "por no pagar la tarjeta de crédito".

Lemoine fue abordada por un movilero de C5N en la puerta de Balcarce 24 y trató de minimizar la importancia de los proyectos de la oposición sobre el endeudamiento familiar. "Es peor, de hecho, si una persona va y pide un préstamo a una persona, que después va y le corta las piernas", dijo, y agregó: "por lo menos, las personas que se endeudaron, un poco porque no sabían lo que estaban haciendo porque no hay información financiera y porque sí hay usura... esas personas, en el peor de los casos quedan fuera de conseguir un crédito o en el Veraz, pero no vas preso por no pagar la tarjeta de crédito".

En medio de ese enredo, la diputada arriesgó que "no es la situación más dramática que pueda vivir un ciudadano". "Sería dramático que alguien tuviera que pedir un préstamo a un privado que después va y te rompe las piernas, eso es gravísimo y no está pasando, afortunadamente, porque es un tema entre privados", aseguró.

El problema fue que Lemoine primero dio esa entrevista y, después, le preguntó a Milei delante de todos sus compañeros de bloque si era apropiado decir que "la gente, si no paga la tarjeta de crédito, en el peor de los casos queda en el Veraz pero no va presa".

Un diputado de LLA le dijo a LPO que el Presidente contestó que "no diría eso porque es incentivar a la gente a no pagar". Lemoine se quedó callada, sin decir que era lo que justamente había dicho ante las cámaras de televisión.

Cuando vieron el recorte del video en las redes, los legisladores del oficialismo empezaron a compartirlo por WhatsApp. "Esta mina se pasa porque dijo eso antes de entrar a reunión con Javier, literalmente lo dijo en los medios y después preguntó si era correcto", se quejó uno.

LPO reveló que Lemoine viene apilando pifias en los últimos meses y que ya no ingresa al círculo más cercano al Presidente con la misma facilidad que antes, como si ni siquiera alcanzaran sus pergaminos como maquilladora o peinadora de Milei.

Lilia, que desde 2023 sueña con ser la vocera presidencial, se había entusiasmado con el armado del equipo Rocket, junto a la Pepona Iñaki, pero el área de comunicación es un tembladeral. Por lo demás, fuentes del gobierno repiten por lo bajo que Karina ya no estaría de acuerdo con que vuelva a candidatearse por las listas libertarias en 2027.

Fuente: LPO