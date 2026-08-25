Fue durante un patrullaje preventivo en 10 de Noviembre y Roca. El prófugo tiene 32 años.

Detuvieron en San Cayetano a un hombre con pedido de captura

Personal de la Comisaría Seccional Quinta detuvo este martes por la tarde a un hombre de 32 años que tenía un pedido de captura y detención vigente en el marco de una causa judicial.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17:35, durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de las avenidas 10 de Noviembre y Roca, en el barrio San Cayetano.

Según informó la Policía del Chubut, los efectivos reconocieron a un hombre sobre quien tenían conocimiento de que pesaba un requerimiento judicial. Por ese motivo, procedieron a identificarlo y verificaron sus datos en los sistemas policiales.

La consulta permitió confirmar que Alexander Ezequiel R., de 32 años, registraba un pedido de captura y detención vigente, dispuesto por el juez penal Miguel Ángel Caviglia.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su aprehensión en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial, a disposición de la Justicia.