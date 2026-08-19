El procedimiento se realizó en Polonia y Pieragnoli. Los números de cuadro y motor estaban borrados y adulterados.

Pasó en rojo, lo detuvieron y descubrieron que su moto tenía numeraciones adulteradas

Un motociclista fue interceptado este miércoles por personal de la Comisaría Seccional Sexta luego de cruzar un semáforo en rojo durante un patrullaje preventivo realizado en inmediaciones de Avenida Polonia y Bruno Pieragnoli, en barrio San Cayetano.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17 horas. Al detener la marcha del conductor y solicitarle la documentación correspondiente, los efectivos constataron que no contaba con cédula de identificación del vehículo, seguro obligatorio ni licencia habilitante para conducir.

Además, la motocicleta circulaba sin la chapa patente colocada, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.

Ante esta situación, tomó intervención personal de la División Sustracción de Automotores, que realizó la verificación del rodado y detectó que las numeraciones correspondientes al cuadro y al motor se encontraban totalmente borradas y adulteradas.

De acuerdo con el informe policial, la situación encuadraría en una presunta infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal Argentino, que contempla la adulteración de numeraciones registrales de vehículos.

Finalmente, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito correspondiente, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal de Faltas.