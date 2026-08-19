La Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia confirmó parcialmente la condena contra Bruno Emanuel Nehiual, de 34 años, por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil, aunque resolvió reducir la pena que había sido impuesta en primera instancia.

Le encontraron un arma durante un allanamiento y deberá cumplir seis meses de prisión

Nehiual había sido declarado culpable el pasado 15 de mayo por el juez Mauro Soza, quien lo condenó a nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por segunda vez.

La defensa pública, a cargo de Rosa Sánchez, impugnó la resolución y el caso llegó ante la Cámara Penal, integrada por los jueces Martín Montenovo, Cecilia Codina y Mónica García.

Tras analizar los planteos, el tribunal decidió mantener la condena, pero reducir la pena de nueve a seis meses de prisión efectiva. La sentencia definitiva será dada a conocer el próximo martes 1° de septiembre.

El arma fue encontrada durante un allanamiento

El hecho que originó la causa ocurrió el 18 de noviembre de 2023, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Segundo Loncopán, en barrio Progreso, en el marco de una investigación por un robo.

Durante la requisa, los investigadores encontraron y secuestraron un arma larga calibre .22 y nueve cartuchos.

A partir del procedimiento, Nehiual fue acusado por tenencia de arma de fuego de uso civil sin la correspondiente autorización legal.

La acusación durante el juicio estuvo a cargo de la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Alexis Ubilla.