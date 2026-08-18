Jubilados salen a la calle y apuntan contra el PAMI

La agrupación Jubilados en Lucha convocó para este miércoles a una jornada de protesta frente a la sede de PAMI en Comodoro Rivadavia. Reclaman la restitución y ampliación de prestaciones, cobertura total de medicamentos, mejoras en la atención y cuestionan distintas políticas del Gobierno nacional.

La agrupación Jubilados en Lucha realizará este miércoles 19 de agosto una jornada de protesta frente a la sede de PAMI de Comodoro Rivadavia, ubicada en Saavedra 935. La concentración está prevista para las 10.

La convocatoria reúne una extensa lista de reclamos vinculados al funcionamiento de la obra social y a la atención de los adultos mayores. Entre ellos figuran el rechazo al desguace de PAMI y a la reducción de prestaciones, además de cuestionamientos al cierre de hospitales y clínicas que brindan atención a sus afiliados.

Los jubilados también reclaman la reactivación y ampliación de las prestaciones de internación y cuidados domiciliarios, la cobertura del 100% de los medicamentos, la regulación del mercado farmacéutico y la normalización inmediata de PAMI.

Otro de los puntos planteados es que la conducción del organismo quede en manos de sus representantes directos, jubilados y trabajadores. También piden crear una comisión para investigar presuntos negociados vinculados al ministro de Salud, Mario Lugones, además del pago de las deudas a las obras sociales y la reincorporación de todo el personal despedido.

La protesta incorpora además cuestionamientos políticos contra las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, a las que los organizadores responsabilizan por políticas que, según expresan en la convocatoria, afectan a los jubilados. Entre sus consignas también aparece el pedido de salida del ministro Lugones y el rechazo a una nueva Ley de Salud Mental.