Este miércoles habrá atención oftalmológica en el CAPS Presidente Ortiz

La jornada, organizada por la Secretaría de Salud Municipal, contará con 30 turnos disponibles a partir de las 8:00 horas.

Con el objetivo de reforzar el acceso a la salud, el Municipio llevará adelante una nueva jornada de control oftalmológico en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Presidente Ortiz, ubicado en Avenida José Ingenieros Nº 1.064.

La propuesta forma parte del programa de atención comunitaria, que busca garantizar el acceso a controles y tratamientos visuales, especialmente en niños, niñas y personas sin cobertura médica, para detectar de manera temprana posibles alteraciones en la salud visual.

A partir de las 8:00 horas se otorgarán 30 turnos para personas a partir de 4 años en adelante. La atención contempla el llenado de planillas escolares, estudios básicos como agudeza visual y fondo de ojo, puntualmente para personas con patología crónica de diabetes. En los casos que se requiera aparatología más compleja, se realiza la derivación con turno al consultorio oftalmológico en la sede central de calle Sarmiento Nº 680.

En esta oportunidad, se informó que también se realizarán prácticas de enfermería habituales y vacunación para completar esquemas del Calendario Nacional. Las jornadas continuarán, de manera mensual, en distintos Centros de Atención Primaria de la ciudad en lo que resta del año, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud visual y facilitar el acceso a estudios y tratamientos oftalmológicos a toda la comunidad.