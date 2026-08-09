Refuerzan la atención en el tráiler sanitario











Como parte de las políticas sanitarias que lleva adelante la gestión municipal de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud se suman nuevas atenciones al programa “Salud en tu barrio”.

Están orientadas a la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a la demanda de atención que se registra durante los meses de invierno para acercar una respuesta accesible en pleno centro de la ciudad.

En este marco, los lunes, martes y miércoles habrá atención de Medicina General para personas a partir de los 5 años en adelante, y los jueves se brindará atención con médico clínico a partir de los 15 años. Los turnos se otorgan por orden de llegada a partir de las 08:30 para comenzar con las consultas a las 9.



ATENCION INTEGRAL



Además de la atención médica, el dispositivo continuará ofreciendo sus prestaciones habituales, entre ellas, prácticas de enfermería y vacunación correspondiente al Calendario Nacional, atención obstétrica y realización de electrocardiogramas sin necesidad de orden médica, además de odontología en distintos días de la semana.

De esta manera, desde la Secretaría de Salud del municipio se continúa fortaleciendo la estrategia territorial a través del dispositivo móvil que recorre los barrios, acercando diferentes servicios y atenciones a puntos estratégicos de Comodoro Rivadavia.



CRONOGRAMA SEMANAL



En cuanto a las especialidades, el cronograma para acceder de manera espontánea de lunes a viernes, en el horario de 9 a 14, es el siguiente:

-Lunes: Médico clínico generalista (a partir de los 5 años, llenado de planillas), vacunación y prácticas de enfermería.



-Martes: Médico clínico generalista (a partir de los 5 años, llenado de planillas), obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.



-Miércoles: Médico clínico generalista (a partir de los 5 años, llenado de planillas), Electrocardiogramas (no es necesario pedido médico), vacunación y prácticas de enfermería.



-Jueves: Atención clínica (a partir de los 15 años), Obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.



-Viernes: Odontología, vacunación y prácticas de enfermería.