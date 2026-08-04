El Hospital Modular adhiere a la semana por la lactancia

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Hospital Modular de Caleta Olivia llevará adelante el jueves de esta semana una jornada abierta a la comunidad.

La misma comprende espacios de información, acompañamiento y capacitación para madres, familias y vecinos interesados en la temática y parte del equipo que la organiza está integrado por la coordinadora de gestión, Fernanda Belarde; las asistentes sociales del Consultorio de Salud Integral Eliana Maldonado y Patricia Leal; y la psicóloga María de los Ángeles Rodríguez.

Las profesionales hicieron saber que las actividades se realizarán de 14:00 a 17:00 en las instalaciones del mismo Hospital Modular ubicado en adyacencias a la Terminal de Ómnibus.

Detallaron que la jornada estará destinada principalmente a madres gestantes y a quienes se encuentran en período de lactancia, aunque remarcaron que la invitación es abierta a toda la comunidad.

Durante el encuentro también se desarrollarán distintos talleres vinculados a la lactancia materna, donde se abordarán temas como los mitos alrededor de la alimentación del bebé, el cuidado de los pezones, la extracción y conservación de la leche materna, las diferentes posiciones para amamantar y recomendaciones para evitar accidentes durante la toma.

Además, el sector de Enfermería brindará información sobre la importancia de la vacunación en recién nacidos y personas gestantes, mientras que también se realizará una charla sobre RCP en niños, con herramientas básicas para actuar ante una emergencia.

Finalmente destacaron que la propuesta busca generar un espacio de acompañamiento, resolver dudas y fortalecer el cuidado integral de la salud de madres y bebés.