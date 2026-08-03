Suspenden la atención en dos trailer de Salud de Comodoro

La medida alcanza al CAPS de Fracción XIV y al tráiler sanitario ubicado en la plaza de la Escuela N°83. La suspensión regirá durante este lunes 3 de agosto y fue adoptada de manera preventiva debido a las condiciones climáticas registradas durante el fin de semana.

Las consecuencias del temporal del fin de semana continúan afectando algunos servicios municipales en Comodoro Rivadavia. La Secretaría de Salud informó que este lunes 3 de agosto no habrá atención en el CAPS de Fracción XIV ni en el tráiler sanitario instalado en la plaza de la Escuela N°83.

Según comunicaron desde el Municipio, la decisión fue tomada de manera preventiva, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que atravesó la ciudad durante las últimas jornadas.

De todos modos, la atención sanitaria municipal continuará funcionando con normalidad en el resto de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicados tanto en zona norte como en zona sur, que mantendrán sus horarios habituales.

Desde la Secretaría de Salud solicitaron a la comunidad permanecer atenta a los canales oficiales, donde se informará cuándo se retomarán las prestaciones en los dos espacios afectados.

La suspensión, por el momento, rige únicamente para este lunes y para el CAPS Fracción XIV y el tráiler de la plaza de la Escuela N°83.