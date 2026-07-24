Recomendaciones para solicitar turnos médicos a través de DINO

El sistema, disponible en establecimientos asistenciales de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trevelin, Tecka, Rada Tilly, Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento, permite gestionar turnos con profesionales de manera online.

En el marco del plan de modernización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud provincial brindó recomendaciones para solicitar turnos médicos a través del asistente virtual DINO.

El sistema, implementado en distintos establecimientos asistenciales de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Trevelin, Tecka, Rada Tilly, Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento, que utilizan la Historia de Salud Integrada (HSI), permite solicitar, confirmar y cancelar turnos con especialistas.

Solicitud de turnos

Para gestionar los turnos de esta manera se debe agendar el número 280 460-3466 e iniciar el chat con DINO a través de WhatsApp. Allí se puede elegir el hospital o el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) al que se desea acudir, consultar especialidades habilitadas, y reservar el día y horario para ser atendido.

Es importante tener en cuenta que el sistema solicitará algunos datos personales y generará una credencial digital para acceder a las turneras disponibles.

Asimismo, para gestionar de forma correcta la agenda se debe solicitar solo el turno al que se va a asistir y corroborar los datos que brinda DINO. Una vez confirmado, se recibe por WhatsApp un archivo PDF con el comprobante de la reserva.

Responsabilidad

Por otro lado, se debe acudir al establecimiento de salud 15 minutos antes del turno, y si es necesario el turno también se puede cancelar a través de DINO, lo cual brinda la oportunidad de atención para otra persona.

En ese contexto, se recomienda a los vecinos utilizar el sistema de forma responsable y segura, ya que el mismo permite reorganizar los diferentes centros asistenciales y la demanda que reciben para garantizar el acceso a una atención de calidad.

Servicios

Es importante elegir el servicio correspondiente según la edad de la persona que necesita el turno, y chequear la información cada vez que se hagan las reservas.

De ese modo, se recuerda que para pediatría la atención es desde 1 mes a 13 años inclusive, y en los CESIA (Centros Especializados en Salud Integral de Adolescentes) de 10 a 21 años.

Más de 40 centros asistenciales

Gracias al plan de modernización del sistema sanitario público que lleva adelante el Gobierno Provincial, ya son más de 40 los establecimientos asistenciales de la provincia que pueden brindar turnos a través del asistente virtual DINO.

Los establecimientos de salud de Trelew incluidos son los siguientes: el CAPS Ramón Carrillo, del barrio Amaya; el CAPS Jorge Morado, del barrio Constitución; el CAPS del barrio Tiro Federal; el CAPS del barrio Villa Italia; el CAPS Ingeniero Franzetti; el CAPS Gwenda Williams; el CAPS del barrio Planta de Gas; el CESIA local; y los servicios de Mamografías, Nutrición, Nutrición Pediátrica, Neurocirugía, Endocrinología, Nefrología Infantil, Gastroenterología Infantil, Nefrología Adultos y Cirugía Cardiovascular, del Hospital “María Humphreys”.

En Puerto Madryn, están comprendidos todos los centros de salud de la ciudad: el CAPS René Favaloro (hasta las 17 horas); el CAPS Roque González (hasta las 16 horas); el CAPS Aristarain; el CAPS Güemes; el CAPS Fontana; el CAPS Madre Teresa de Calcuta; el CAPS Primitiva Azcárate; el CAPS Ramón Carrillo; el CAPS Ruca Calil; y el CAPS Solana. También están incluidos el CESIA Pozzi, y el servicio de Medicina General del Hospital Modular de Puerto Madryn.

En Rawson, también se pueden solicitar turnos a través de DINO en todos los centros de salud de la capital provincial: el CAPS del Área 16; el CAPS de Playa Unión; el CAPS Carmelo Berruhet (490 Viviendas); el CAPS del Área 12; el CAPS Gregorio Pablo Fermin (ex Gregorio Mayo); el CAPS Río Chubut; y el CAPS San Ramón.

Asimismo, en Comodoro Rivadavia están comprendidos el CAPS Standard Norte; el CAPS San Cayetano; el CAPS Próspero Palazzo; el CAPS Pietrobelli; el CAPS Caleta Córdova; el CAPS Máximo Abásolo; el CAPS Quirno Costa; el CAPS Restinga Alí; los servicios de Pediatría y Odontología, del Hospital Alvear; y el Hospital Regional, en los siguientes servicios, sin requisitos previos: Cardiología de adultos, Reumatología de adultos, Neumonología pediátrica y Dermatología de adultos.

La implementación de turnos online también abarca a los Hospitales Rurales de Trevelin y Tecka, y a todos los de la zona sur de la provincia: los Hospitales Rurales de Rada Tilly, Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento.