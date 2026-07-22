La Secretaría de Salud del Chubut lanzó un llamado a las familias para que verifiquen y completen el esquema de vacunación contra el sarampión, la rubéola y las paperas de los niños pequeños, tras la modificación del Calendario Nacional de Vacunación que adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral.

Salud pidió a las familias completar una vacuna clave para proteger a los chicos

La medida responde a una estrategia definida por el Ministerio de Salud de la Nación que comenzó a regir el 1° de enero de este año y tiene como objetivo reforzar la protección de la población infantil frente a enfermedades altamente contagiosas que aún representan un riesgo por la circulación internacional de virus.

Desde la cartera sanitaria provincial recordaron que la vacuna está disponible de forma gratuita en todos los vacunatorios de Chubut e instaron a madres, padres y cuidadores a acercarse con los niños para completar el esquema correspondiente.

¿Quiénes deben vacunarse?

El nuevo esquema establece diferencias según la fecha de nacimiento de los niños:

Nacidos hasta el 30 de junio de 2024: mantienen el calendario anterior y recibirán la segunda dosis a los 5 años.

Nacidos desde el 1° de julio de 2024: reciben la primera dosis a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses, por lo que ya no necesitarán una dosis a los 5 años.

Niños nacidos en 2021: deben aplicarse la segunda dosis prevista dentro de la vacunación escolar, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación.

Más de mil chicos ya recibieron la segunda dosis

De acuerdo con datos del Programa Provincial de Inmunizaciones, 1.062 niños chubutenses ya recibieron la segunda dosis de la vacuna Triple Viral durante los primeros seis meses de implementación del nuevo esquema.

Las autoridades sanitarias remarcaron que completar la vacunación en tiempo y forma no solo protege a cada niño durante una etapa clave de su desarrollo, sino que también ayuda a prevenir brotes y reduce el riesgo de transmisión comunitaria.

¿Por qué es tan importante esta vacuna?

La Triple Viral brinda protección contra tres enfermedades que pueden provocar complicaciones graves:

Sarampión: es una enfermedad extremadamente contagiosa. Aunque Argentina eliminó la circulación endémica del virus, en los últimos años se registraron brotes vinculados a casos importados.

Rubéola: suele ser leve, pero durante el embarazo puede provocar el síndrome de rubéola congénita, con graves consecuencias para el bebé.

Paperas (parotiditis): además de inflamación de las glándulas salivales, puede ocasionar meningitis y, en algunos casos, infertilidad permanente.

Por ese motivo, desde Salud insistieron en la importancia de respetar el calendario de vacunación y aprovechar que las dosis están disponibles de manera gratuita en toda la provincia.