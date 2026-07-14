La mujer, de 24 años, y su hija de un año y seis meses llegaron por sus propios medios al cuartel de Bomberos Voluntarios de Laprida tras presentar síntomas de descompensación. Ambas fueron derivadas al Hospital Regional y permanecían estables.

Madre e hija fueron hospitalizadas por una presunta intoxicación con monóxido de carbono

Una mujer de 24 años y su hija, de un año y seis meses, fueron trasladadas este martes al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de presentar síntomas compatibles con una presunta intoxicación por monóxido de carbono.

El episodio se registró alrededor de las 14:40 en el barrio Laprida. Personal de la Comisaría Distrito Laprida intervino en el Cuartel N° 4 de Bomberos Voluntarios, donde ambas habían llegado por sus propios medios en busca de asistencia tras sufrir una descompensación.

De acuerdo con la información policial, la mujer presentaba signos compatibles con una posible intoxicación, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia. En el lugar, el doctor Montivero evaluó a las pacientes y dispuso su traslado al Hospital Regional para realizar estudios y continuar con la atención médica.

Según el reporte, antes de dirigirse al cuartel de Bomberos, la madre había intentado recibir atención en el Minihospital de Laprida. Al encontrar el establecimiento cerrado, caminó hasta el destacamento junto a su hija, donde ambas recibieron los primeros auxilios.

Las dos fueron derivadas al centro asistencial en estado estable. El diagnóstico definitivo dependerá de la evaluación médica para determinar si los síntomas estuvieron vinculados a una intoxicación por monóxido de carbono.