Emergencia energética: Milei prorrogó el régimen de excepción hasta 2028

El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sistema eléctrico, declarada apenas Javier Milei asumió la Presidencia. La Casa Rosada reconoce que persisten problemas de infraestructura, riesgos operativos y dificultades económicas que amenazan la estabilidad del sistema, mientras las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento continúan pendientes.

El Gobierno de Javier Milei decidió prolongar durante prácticamente todo su mandato la emergencia energética nacional, una medida excepcional que había sido declarada en diciembre de 2023 y que continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y todos los integrantes del Gabinete nacional. La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y mantiene las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo para intervenir sobre el funcionamiento del sistema.

La extensión del régimen representa una admisión de que, después de más de dos años y medio de gestión, los problemas estructurales que justificaron la declaración original todavía no fueron resueltos. Las deficiencias en infraestructura, las limitaciones en la capacidad de transporte, los desequilibrios económicos y los riesgos para garantizar la estabilidad del sistema continúan formando parte del diagnóstico oficial.

El Gobierno justificó la decisión en la persistencia de riesgos técnicos, operativos y económicos que afectan la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la continuidad de la emergencia hasta prácticamente el final del mandato presidencial también expone las dificultades para transformar un esquema energético que requiere inversiones millonarias y planificación de largo plazo.

La medida equipara la vigencia de la emergencia eléctrica con la ya establecida para los sectores de transporte y distribución de gas natural. La decisión responde a la fuerte dependencia que mantiene el sistema eléctrico argentino respecto del gas utilizado para la generación térmica.

Desde mayo de 2026 comenzó a funcionar una nueva configuración del sistema de transporte de gas natural que modificó las condiciones de disponibilidad del combustible y los costos de generación eléctrica. Frente a este escenario, el decreto ordena coordinar la planificación de ambos sectores y ajustar la programación del sistema eléctrico a las nuevas capacidades de transporte.

La situación vuelve a poner en evidencia una de las principales debilidades de la matriz energética argentina. A pesar de contar con enormes reservas de gas y petróleo, el país continúa enfrentando dificultades para garantizar infraestructura suficiente, ampliar las redes de transporte y sostener un sistema energético capaz de acompañar las necesidades productivas y sociales.

La emergencia había sido declarada originalmente en diciembre de 2023 debido al deterioro de la infraestructura eléctrica, las restricciones existentes en las redes de transporte y una cadena de pagos que atravesaba una situación crítica.

Desde entonces, el Gobierno avanzó con fuertes aumentos tarifarios, reducción de subsidios y una política destinada a trasladar progresivamente el costo real de la energía hacia los usuarios. Sin embargo, esas medidas no fueron suficientes para normalizar el funcionamiento del sistema ni eliminar los riesgos que habían justificado la declaración de emergencia.

La contradicción resulta significativa. Mientras el Ejecutivo defendió durante más de dos años la reducción de subsidios y los incrementos tarifarios como condiciones necesarias para recuperar el sector energético, ahora reconoce que los problemas técnicos, económicos y operativos persistirán durante los próximos años.

La extensión del régimen excepcional también otorga al Gobierno un amplio margen de intervención sobre un sector estratégico, pese al discurso oficial centrado en reducir la presencia del Estado y liberar el funcionamiento de los mercados.

Entre las prioridades identificadas aparecen la ampliación de las líneas de alta tensión, la incorporación de sistemas de almacenamiento energético y el desarrollo de servicios de reserva operativa que permitan reducir los riesgos existentes en los puntos más vulnerables de la red.

Se trata de inversiones fundamentales para evitar problemas de abastecimiento, acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la capacidad del sistema para responder frente a situaciones críticas.

Sin embargo, buena parte de las obras necesarias requiere planificación estatal, financiamiento y plazos de ejecución que exceden la lógica del ajuste fiscal y la paralización de la obra pública aplicada durante los primeros años de la administración libertaria.

La decisión de prolongar la emergencia energética hasta 2028 muestra que el Gobierno llegará al tramo final de su mandato sin haber conseguido normalizar uno de los sectores más importantes para el funcionamiento económico del país.

Después de asumir con la promesa de corregir rápidamente los desequilibrios heredados y devolver protagonismo al mercado, la administración de Milei mantendrá durante cuatro años un régimen de excepción que reconoce la fragilidad estructural del sistema energético argentino.

La emergencia, que comenzó como una herramienta transitoria para enfrentar una situación crítica, terminará acompañando prácticamente toda la gestión libertaria. Mientras tanto, el desafío central continúa pendiente: transformar los aumentos tarifarios, la reducción de subsidios y los recursos energéticos del país en inversiones capaces de garantizar un sistema seguro, sostenible y accesible para la población.