El Municipio acercó múltiples prestaciones de salud al barrio Juan XXIII

Este lunes por la mañana, en la Asociación Vecinal del barrio Juan XXIII, la Secretaría de Salud municipal llevó adelante la jornada “Salud Vital”, una propuesta que contó con atención odontológica, clínica médica, electrocardiogramas, entrega de medicamentos para patologías crónicas, vacunación del Calendario Nacional, prácticas de enfermería y una clase especial de kinesiología para adultos mayores.

En el lugar, los vecinos destacaron la importancia de acercar los servicios de odontología, pediatría y vacunación a los barrios, facilitando trámites escolares y controles de salud obligatorios. La iniciativa tiene como objetivo resolver la escasez de especialistas, permitiendo que las familias obtengan turnos sin esperas excesivas con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, indicó que “como nos pide el intendente Othar Macharashvili, el objetivo es siempre acercarnos a los vecinos, trabajar en territorio con políticas públicas de salud para darle mayor accesibilidad al servicio de salud y, de esta forma, ofrecerles una mayor cantidad de prestaciones”.

“La gente concurre temprano para poder tener los turnos y acceder a todos los controles, tanto en niños como en adultos. También contamos con estudios como electrocardiogramas, odontología, entrega de medicamentos y una clase especial de kinesiología para nuestros adultos mayores para fomentar el autocuidado”, detalló.

En este marco, el funcionario destacó la inmediatez en cuanto a temas de salud y explicó que “el paciente viene y si necesita algún tipo de tratamiento que nosotros no podemos darle, ya se le dan los turnos en los lugares donde se los puede realizar y luego vuelve para que continúe con el diagnóstico del tratamiento”.

ATENCION SIN DEMORAS

La referente de la comisión vecinal del barrio XXIIII, Verónica López, puntualizó que “se acercaron muchos vecinos, no solamente del barrio, sino de los alrededores, además de personas mayores que por ahí no tienen la posibilidad de irse hasta el hospital. La verdad… la gente muy contenta con el tráiler”.

Al respecto, expresó que “durante la jornada de hoy invitamos a los vecinos y adultos mayores que vengan a participar de esta jornada donde hay charlas con kinesiólogos y se brindarán ejercicios para que puedan realizar en su casa con el fin de mantener una buena calidad de vida”.

Por su parte Monica Millalonco, vecina de Cerro Solo, puso en valor la simplicidad para la atención con profesionales de la salud al señalar que “es muy accesible acceder tanto a odontólogos como a pediatras, ya que son fundamentales para cumplir con requisitos institucionales como las fichas médicas que piden en las instituciones escolares”.

En cuanto al próximo lugar en el que se instalará el tráiler, Espíndola adelantó que “permanecerá en el barrio Juan XXIII hasta el miércoles 8 de julio inclusive, y posteriormente iniciará el traslado para retomar la actividad a partir del lunes 13 de julio en la plaza de la Escuela Nº 83, en el casco céntrico de la ciudad”.